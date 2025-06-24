【藝術文化】陳冠宇返國30週年巡演7月啟動 全場愛戀蕭邦回顧心路歷程

鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦返台30週年慶祝音樂會。（鴻宇藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦3場獨奏會巡演，做為他自1995年自美返台30週年慶祝音樂會，分別是7月13日下午在高雄衛武營國家表演廳、18日晚間在嘉義市文化局音樂廳、23日晚間在台北國家音樂廳演出。

陳冠宇以鋼琴第1名成績畢業於台師大音樂系，後赴美留學，先後獲得紐約曼哈頓音樂學院鋼琴演奏碩士、職業演奏家文憑、鋼琴教學法文憑和紐約市立大學鋼琴演奏博士候選人。1995年6月返台，至今剛好滿30年。

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但實際上，陳冠宇成名極早，他因大二時參加「理查．克萊德門（Richard Clayderman）鋼琴大賽」獲得第1名，從此一炮而紅，大三那年發行第1張鋼琴演奏專輯，就被譽為「鋼琴王子」。「當時是因為理查．克萊德門被譽為法國鋼琴王子，我參加他的比賽獲勝，因此當時媒體這樣稱我。」即便至今，還是有人會問到這個稱呼，陳冠宇則認為，在現代人才輩出的社會裡，跟過去的時空背景已大不相同，但他也坦言，當時這個美譽，其實對他起了相當大的鼓舞，讓他不斷督促自己維持琴藝的進步。

陳冠宇自美返台後，除持續推出流行音樂的鋼琴專輯，也始終未曾離開古典音樂的領域。「每隔5年，我都會為自己設定一個5年目標，然後全力以赴去達成。」30年如白駒過隙，擁有與「王子」夢幻形象截然不同特質的陳冠宇，喜歡接受不同的挑戰和試煉，除演奏家及學校教職之外，也擔任藝術行政工作，積極參與音樂會的規畫與籌辦，邀請國際音樂家來台表演，「拚命三郎」般滿腔熱血的生涯，錯過了返國10年與20年的時間點，這次，他認為是時候舉辦30週年回顧音樂會了。

陳冠宇選擇了全場「鋼琴詩人：蕭邦」的作品，他說，「我從年少至今，始終愛戀蕭邦音樂中的浪漫情懷、音樂品味與藝術層次。」音樂會中將演奏蕭邦4首詼諧曲、4首敘事曲、降B小調夜曲與《英雄》波蘭舞曲，「涵蓋蕭邦音樂中動靜對比反差、多元藝術層次、崇高愛國情操，以及他人生不同階段的體驗與情感。」他說，「我在求學時曾經學習他的各式曲種並實際演奏，如今將以更成熟的心境與技巧，重新詮釋這些樂曲。」

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