自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】陳冠宇返國30週年巡演7月啟動 全場愛戀蕭邦回顧心路歷程

2025/06/24 05:30

鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦返台30週年慶祝音樂會。（鴻宇藝術提供）鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦返台30週年慶祝音樂會。（鴻宇藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家陳冠宇將於7月舉辦3場獨奏會巡演，做為他自1995年自美返台30週年慶祝音樂會，分別是7月13日下午在高雄衛武營國家表演廳、18日晚間在嘉義市文化局音樂廳、23日晚間在台北國家音樂廳演出。

陳冠宇以鋼琴第1名成績畢業於台師大音樂系，後赴美留學，先後獲得紐約曼哈頓音樂學院鋼琴演奏碩士、職業演奏家文憑、鋼琴教學法文憑和紐約市立大學鋼琴演奏博士候選人。1995年6月返台，至今剛好滿30年。

但實際上，陳冠宇成名極早，他因大二時參加「理查．克萊德門（Richard Clayderman）鋼琴大賽」獲得第1名，從此一炮而紅，大三那年發行第1張鋼琴演奏專輯，就被譽為「鋼琴王子」。「當時是因為理查．克萊德門被譽為法國鋼琴王子，我參加他的比賽獲勝，因此當時媒體這樣稱我。」即便至今，還是有人會問到這個稱呼，陳冠宇則認為，在現代人才輩出的社會裡，跟過去的時空背景已大不相同，但他也坦言，當時這個美譽，其實對他起了相當大的鼓舞，讓他不斷督促自己維持琴藝的進步。

陳冠宇自美返台後，除持續推出流行音樂的鋼琴專輯，也始終未曾離開古典音樂的領域。「每隔5年，我都會為自己設定一個5年目標，然後全力以赴去達成。」30年如白駒過隙，擁有與「王子」夢幻形象截然不同特質的陳冠宇，喜歡接受不同的挑戰和試煉，除演奏家及學校教職之外，也擔任藝術行政工作，積極參與音樂會的規畫與籌辦，邀請國際音樂家來台表演，「拚命三郎」般滿腔熱血的生涯，錯過了返國10年與20年的時間點，這次，他認為是時候舉辦30週年回顧音樂會了。

陳冠宇選擇了全場「鋼琴詩人：蕭邦」的作品，他說，「我從年少至今，始終愛戀蕭邦音樂中的浪漫情懷、音樂品味與藝術層次。」音樂會中將演奏蕭邦4首詼諧曲、4首敘事曲、降B小調夜曲與《英雄》波蘭舞曲，「涵蓋蕭邦音樂中動靜對比反差、多元藝術層次、崇高愛國情操，以及他人生不同階段的體驗與情感。」他說，「我在求學時曾經學習他的各式曲種並實際演奏，如今將以更成熟的心境與技巧，重新詮釋這些樂曲。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應