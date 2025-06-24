【藝術文化】日文化界友人訪台交流 台日雙小野再聚首

橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司（左起）、文化部長李遠、東京影展資深策展人石坂健治、文化部文化交流司長紀東陽，手持「台灣文化in大阪．關西世博」吉祥物「a-We」文宣品，彼此預約8月大阪文化世博再會。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠去（2024）年上任後，於9月首度出訪日本，促成今年東京國際影展續辦「台灣特集」及台灣爵士樂團首登「橫濱爵士音樂節」。兩大活動的代表，東京影展資深策展人石坂健治，以及橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司，在駐日台灣文化中心邀請下，於昨（23）日訪台與李遠會面。

其中，小野晉司與李遠的筆名「小野」同名，因此，當他們去年在東京知名爵士樂餐廳「BLUE NOTE TOKYO」，共同宣布將邀請台灣音樂家參演「橫濱爵士音樂節」時，就被稱為「雙小野宣言」。而這次雙小野再相會，也是為了實踐承諾，小野晉司昨日宣布，將邀請「台味爵醒」與「許郁瑛帶電五重奏」兩個台灣爵士樂團首度登上「橫濱爵士音樂節」。

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小野晉司還提到，此行認識的黃翊等結合科技與文化養分的年輕藝術家，即將參與在大阪舉辦的文化世博，「我感覺現在的台灣文化政策呈現非常透明的狀況」，台灣擁有豐沛、多元的創作環境，且「現在是台灣最受國際關注，也是將台灣文化推向世界最好的時刻」。

至於另一位訪客石坂健治，其實跟李遠算是舊識，兩人早在李遠創辦體制外的台北市影視音實驗教育機構時就合作過，此次石坂健治來台，除了參與台北電影節，也抽空造訪這所體制外的學校；此外，兩人還聊到，近日收到訊息詢問明年是否將上映40週年的《恐怖分子》帶到日本？讓李遠訝異地說，「我非常驚訝日本對於台灣曾經發生一切事情的熟悉。」

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