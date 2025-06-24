【藝術文化】傳藝中心專為小戲迷打造 3齣新製兒童布袋戲開演

《小虎的實習歷險記》首演場，將布袋戲注入更多可愛的元素，激發小朋友的共鳴。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「兒童布袋戲創作推廣計畫」昨（23）日試演記者會，共同宣布兒童戲曲新頁的啟航。自6月23日至25日，3齣全新製作、專為兒童觀眾打造的布袋戲劇作，將於台灣戲曲中心小舞台連番演出。此為傳藝中心首度從劇本徵選到舞台製作，完整打造屬於兒童的布袋戲作品，為傳統藝術注入嶄新生命。

首屆「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」即日起在台灣戲曲中心小舞台連番演出。昨日舉辦試演會，演師與劇團代表合影。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示，這是傳藝中心首次以兒童為主體量身打造布袋戲劇作，從劇本徵選、創作媒合到實體製作，展現「一條龍」的創作輔導力。她指出：「我們深信，兒童有權利欣賞屬於自己的演出。只要做出孩子們看得懂又喜歡的好戲，未來他們長大後，也會願意把這些故事傳承下去。」

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本次演出的3齣作品為2023年「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」中脫穎而出的特優與優選劇本。真雲林閣掌中劇團演出的《小虎的實習歷險記》，以神獸小虎在土地公廟實習過程中學會謙卑與責任為主題；五洲勝義閣掌中劇團則帶來《原來你佇咧》，結合時空交錯與親情題材，講述一段深刻成長歷程；雷音劇坊改編台南傳說推出《青瞑的龍蛇無青瞑》，以神獸視角探討人與自然、信仰與記憶的連動關係。

計畫亦邀請無獨有偶工作室劇團擔任顧問，協助劇團從兒童觀點出發，重新思考戲偶設計、語言轉譯與表演節奏，使布袋戲不再僅為觀賞而演出，更成為能與孩子產生深層共鳴的敘事媒介。3部作品將根據試演回饋進一步調整，預計於今年秋季啟動校園巡演計畫，讓更多孩子接觸並親近傳統戲曲。同時，第2屆「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」也已開跑，持續公開徵集原創劇本，期望透過長期耕耘，打造屬於下一代的布袋戲創作平台，讓台灣戲曲世代共鳴、創意不斷。詳詢傳藝中心官網。

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