【自由副刊】 馬尼尼為／我活在台北好像活在外國

圖◎馬尼尼為

文．圖◎馬尼尼為

我活在台北好像活在外國。看的是外國風景。那些風景好像和我無關。看了二十年了還是很陌生。我摸不到這座城市的泥土。因為我是一半才來的。所以只有一半。我對這種風景沒感覺。看來看去都很有距離。喜歡不上。大部分時間我哪裡也不去。對美食景點一問三不知。好像這二十年我沒有記憶。我只在文字裡虛構我的台北。我社區的台北。我認識的貓的台北。很小很知足。有文字就知足。

我不是小孩的媽媽。我是一個X國人。還不是老外。是在他們眼中不一樣的人。只有一半的人。問題很多的人。我對這種事沒有意見。被針對被討厭也沒意見。誰有時間去討厭別人呢、還要陷害別人。台北這地方暗面很多，住愈久愈發現它的暗面。暗面轟轟烈烈。被壓抑得很好。反正我只有一半，沒什麼好怕的。他們完整的人四處張望，想殺掉別人。我只有一半就安安靜靜的。沒有想去對別人怎樣。對人就和風景一樣。二十年若即若離。

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我活在台北好像活在外國。二十年了黑黑的看不清什麼。浸泡在水裡。生成貓的眼睛。連雨好幾天的低溫就令人想搬走。溼溼冷冷。房子像結了冰。住在冰箱裡。穿三件毛衣加外套。血凍僵做不了事。成天想窩進被窩裡。吸貓動輒半小時不見。吸了鼻子就拔不起來。我看見每間房子都很想住。對現在借住的房子很嫌棄。這房子冬天的時候會愈來愈冷。比外面還冷。冷到我的手斷掉。腳斷掉。什麼事都做不了。手斷腳斷。

除了天氣之外，這裡的人也很容易讓人手斷腳斷。直到我死都會有這種感覺。二十年，我活在一個外國城市。我假裝聽不懂他們說的話。他們講的話都很好聽。軟軟甜甜的。那種軟甜加上背後的心機令我想吐。反正我只有一半。只有一半的人就用一半的力氣活著。不會去殺別人。我常被他們殺到斷手斷腳。又自己活起來。這都沒有關係，我不會記恨他們。誰有力氣去記恨別人呢。我連記憶都不要了。

因為我活在台北像活在外國城市。我是新來的病人。來這裡才病的。被傳染的病。被空氣傳染的。那些滲透進我身體的病。我想洗一洗。用文字洗淨我的大腦。動不動就有冷風刮起來，把人吹得含含混混的。他們把人殺得亂七八糟了。我在心裡安靜很多遍。我看那些臉就懂了。這裡埋著他們的祖先。我的祖先不在這裡沒人保佑我。我認了一隻醜貓當祖先。她走了就會保佑我。不然我是孤兒。

我知道我要去做這件事。就會專注把它做出來。我就要去站在那裡。這二十年，我已經落成一塊黑暗。這黑暗完整。還可以分切給別人。可以穿過去。我就要去站在那裡。去堅持一些事。我被黑暗浸泡久了。沒什麼好怕的。放棄害怕人會更完整。我本來剩一半。所以完不完整也無所謂。

我活在台北好像活在外國。摸貓、吃飯、睡覺。都沒有陽光。每到那種溼冷我就想走。不想死就得走。還加上那些內部一個又一個洞的人。嗶剝嗶剝地要去陷害別人。他們身上帶著合法的尿味。合法的心臟。一切表面堂皇的公務員。下面是你的大腦骨。已經爛了。你切碎的心臟。已經臭了。他們身上合法的尿味散發著隱約的臭味。一聞就知道是順從的尿味。順從官僚的尿騷味。

給他們噴噴農藥。讓蟲子不會去吃。給他們加糖。讓他們微笑有禮貌。他們講話不用大腦。農藥香水都被噴太多了。藥吃太多了。針打太多了。他們是最堅固的螺絲釘。也是釘死動物的螺絲釘。他們的頭腦太順從了。太省事了。合法的尿味自己吸太多了。這些夠寫詩了。謝謝他們合法的尿味貢獻的靈感。

冬雨開始了。管它是颱風還是梅雨，台北就是一直下雨。我每天都在除溼。衣服曬了不會乾。這裡很多人有烘乾機。什麼都要去烘一烘。因為這裡沒有太陽。太陽太弱了。生活的成本很高。要有很多機器。要花很多電。數一數家裡的機器，全部都是因為沒有太陽。寫一寫我就要來講台北的壞話，台北的壞天氣。可能和我住的老公寓社區格局有關。不可能全部台北房子都太陽弱都要買烘乾機。全部的溼氣搞得樓梯間滿滿壁癌，像走在廢墟一樣。可這裡左右兩邊是住了滿滿的人。每一家都是三代同堂。嬰兒哭聲不斷。媳婦的髒話不斷。偶有老男人的激怒聲。外面幾個老住民一早就目中無人在高談闊論。聊誰家得了癌症第幾期。我開啟一天的方式是打開大音量音樂。把全部隔在外面。

我的手會打針了。幫貓打針。連這個我都上手了。台北還有什麼。我走的路可歪了。歪到會打針。會清貓屎。畫畫畫到一半去掃地。這全部都會了。全部都零星修剪過了。被毀滅過了。那還有什麼好怕的。我一個人。不用指望別人幫我。除了收容所貓的事。這我一個人做不來。修剪那些壞人，就靠我自己。靠我打出來的字。有沒有用再說。

一大早我的水槽就滿了。家裡的三隻外面的三隻。沒有空去理外面的大聲婆大聲公。我在想作家有沒有社會責任。專心做你的創作是不是一種社會責任。

我的手就這樣會打針了。不要怕。我後來打到手會發抖。當貓開始有力氣會跑掉時。我不去看那根針。打針是要這麼冷靜。手要那麼鎮定。打久了就熟了。又不是真的熟。還差得遠。我就去鬼叫尖叫。我會打針了。放馬過來吧。更大的蛾。去撲火吧。我亂闖到會打針了。還會開槍。別靠近我。我像白糖那樣被熱水溶化。像草一樣發芽又枯萎。寫作的灼熱爬滿我。我要大聲放出我的天真。和那些壞人不一樣。我要拿針去刺穿他們。

我活在台北好像活在外國。反正我是昆蟲，有六條腿。永遠和他們不一樣。我滿衣滿褲的貓毛。沒有人像我這樣。你們合法的乾淨。藥味夠臭。有沒有粗針粗線。借我。我腦幹的油棕葉已經變淺了。貓臭味蓋過了全部。●

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