自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 馬尼尼為／我活在台北好像活在外國

2025/06/24 05:30

圖◎馬尼尼為圖◎馬尼尼為

文．圖◎馬尼尼為

我活在台北好像活在外國。看的是外國風景。那些風景好像和我無關。看了二十年了還是很陌生。我摸不到這座城市的泥土。因為我是一半才來的。所以只有一半。我對這種風景沒感覺。看來看去都很有距離。喜歡不上。大部分時間我哪裡也不去。對美食景點一問三不知。好像這二十年我沒有記憶。我只在文字裡虛構我的台北。我社區的台北。我認識的貓的台北。很小很知足。有文字就知足。

我不是小孩的媽媽。我是一個X國人。還不是老外。是在他們眼中不一樣的人。只有一半的人。問題很多的人。我對這種事沒有意見。被針對被討厭也沒意見。誰有時間去討厭別人呢、還要陷害別人。台北這地方暗面很多，住愈久愈發現它的暗面。暗面轟轟烈烈。被壓抑得很好。反正我只有一半，沒什麼好怕的。他們完整的人四處張望，想殺掉別人。我只有一半就安安靜靜的。沒有想去對別人怎樣。對人就和風景一樣。二十年若即若離。

我活在台北好像活在外國。二十年了黑黑的看不清什麼。浸泡在水裡。生成貓的眼睛。連雨好幾天的低溫就令人想搬走。溼溼冷冷。房子像結了冰。住在冰箱裡。穿三件毛衣加外套。血凍僵做不了事。成天想窩進被窩裡。吸貓動輒半小時不見。吸了鼻子就拔不起來。我看見每間房子都很想住。對現在借住的房子很嫌棄。這房子冬天的時候會愈來愈冷。比外面還冷。冷到我的手斷掉。腳斷掉。什麼事都做不了。手斷腳斷。

除了天氣之外，這裡的人也很容易讓人手斷腳斷。直到我死都會有這種感覺。二十年，我活在一個外國城市。我假裝聽不懂他們說的話。他們講的話都很好聽。軟軟甜甜的。那種軟甜加上背後的心機令我想吐。反正我只有一半。只有一半的人就用一半的力氣活著。不會去殺別人。我常被他們殺到斷手斷腳。又自己活起來。這都沒有關係，我不會記恨他們。誰有力氣去記恨別人呢。我連記憶都不要了。

因為我活在台北像活在外國城市。我是新來的病人。來這裡才病的。被傳染的病。被空氣傳染的。那些滲透進我身體的病。我想洗一洗。用文字洗淨我的大腦。動不動就有冷風刮起來，把人吹得含含混混的。他們把人殺得亂七八糟了。我在心裡安靜很多遍。我看那些臉就懂了。這裡埋著他們的祖先。我的祖先不在這裡沒人保佑我。我認了一隻醜貓當祖先。她走了就會保佑我。不然我是孤兒。

我知道我要去做這件事。就會專注把它做出來。我就要去站在那裡。這二十年，我已經落成一塊黑暗。這黑暗完整。還可以分切給別人。可以穿過去。我就要去站在那裡。去堅持一些事。我被黑暗浸泡久了。沒什麼好怕的。放棄害怕人會更完整。我本來剩一半。所以完不完整也無所謂。

我活在台北好像活在外國。摸貓、吃飯、睡覺。都沒有陽光。每到那種溼冷我就想走。不想死就得走。還加上那些內部一個又一個洞的人。嗶剝嗶剝地要去陷害別人。他們身上帶著合法的尿味。合法的心臟。一切表面堂皇的公務員。下面是你的大腦骨。已經爛了。你切碎的心臟。已經臭了。他們身上合法的尿味散發著隱約的臭味。一聞就知道是順從的尿味。順從官僚的尿騷味。

給他們噴噴農藥。讓蟲子不會去吃。給他們加糖。讓他們微笑有禮貌。他們講話不用大腦。農藥香水都被噴太多了。藥吃太多了。針打太多了。他們是最堅固的螺絲釘。也是釘死動物的螺絲釘。他們的頭腦太順從了。太省事了。合法的尿味自己吸太多了。這些夠寫詩了。謝謝他們合法的尿味貢獻的靈感。

冬雨開始了。管它是颱風還是梅雨，台北就是一直下雨。我每天都在除溼。衣服曬了不會乾。這裡很多人有烘乾機。什麼都要去烘一烘。因為這裡沒有太陽。太陽太弱了。生活的成本很高。要有很多機器。要花很多電。數一數家裡的機器，全部都是因為沒有太陽。寫一寫我就要來講台北的壞話，台北的壞天氣。可能和我住的老公寓社區格局有關。不可能全部台北房子都太陽弱都要買烘乾機。全部的溼氣搞得樓梯間滿滿壁癌，像走在廢墟一樣。可這裡左右兩邊是住了滿滿的人。每一家都是三代同堂。嬰兒哭聲不斷。媳婦的髒話不斷。偶有老男人的激怒聲。外面幾個老住民一早就目中無人在高談闊論。聊誰家得了癌症第幾期。我開啟一天的方式是打開大音量音樂。把全部隔在外面。

我的手會打針了。幫貓打針。連這個我都上手了。台北還有什麼。我走的路可歪了。歪到會打針。會清貓屎。畫畫畫到一半去掃地。這全部都會了。全部都零星修剪過了。被毀滅過了。那還有什麼好怕的。我一個人。不用指望別人幫我。除了收容所貓的事。這我一個人做不來。修剪那些壞人，就靠我自己。靠我打出來的字。有沒有用再說。

一大早我的水槽就滿了。家裡的三隻外面的三隻。沒有空去理外面的大聲婆大聲公。我在想作家有沒有社會責任。專心做你的創作是不是一種社會責任。

我的手就這樣會打針了。不要怕。我後來打到手會發抖。當貓開始有力氣會跑掉時。我不去看那根針。打針是要這麼冷靜。手要那麼鎮定。打久了就熟了。又不是真的熟。還差得遠。我就去鬼叫尖叫。我會打針了。放馬過來吧。更大的蛾。去撲火吧。我亂闖到會打針了。還會開槍。別靠近我。我像白糖那樣被熱水溶化。像草一樣發芽又枯萎。寫作的灼熱爬滿我。我要大聲放出我的天真。和那些壞人不一樣。我要拿針去刺穿他們。

我活在台北好像活在外國。反正我是昆蟲，有六條腿。永遠和他們不一樣。我滿衣滿褲的貓毛。沒有人像我這樣。你們合法的乾淨。藥味夠臭。有沒有粗針粗線。借我。我腦幹的油棕葉已經變淺了。貓臭味蓋過了全部。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應