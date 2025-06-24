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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】不封閉 少憂鬱

2025/06/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Ariel曾

日前看到報導，根據調查超過百分之十的青少年有憂鬱的困擾，而且這個現象還有增加的趨勢，令家長和專家十分憂心，也讓我想到昔日徬徨少年時。

四十多年前我就讀國中時，家裡被倒帳，爸媽跑路，我只能投靠到親戚家。青春期原本就容易焦慮，家裡的問題更加深我強烈的自卑感，在學校我總是低著頭，不敢主動和同學聊天，加上放學後要幫親戚顧店，讀書時間有限，成績慘不忍睹，我每天鬱鬱寡歡，對未來不抱一絲希望。

記得那是一個上午還要上課的星期六，我在公布欄看到自己敬陪末座的成績，心情低落到谷底，放學後又莫名被親戚責罵，等親戚出門後，我的情緒終於崩潰，淚水潰堤，想到寄人籬下的孤單委屈、繳學費的壓力、苦悶的校園生活，我覺得前途茫茫，萬念俱灰，甚至絕望到想要放棄一切。

就在我沮喪消沉的時候，在台北讀大學的三姊突然出現在我眼前，她帶我去吃水餃，送我一件夾克，聽我暢所欲言，傾吐心事。三姊只待了兩個小時就趕著回去打工，但已經讓我整個人豁然開朗，我想到她要半工半讀已經很辛苦了，但她還是坐了幾個小時的車來關心我這個妹妹，原來還是有人在乎我，這個世界還是有溫暖的。

我決定再給自己一次機會，體認到雖然外在環境給我很大的考驗，但一味消極逃避是不可能改變現況的，是該積極振作的時候了。從那天起，我開始抬頭挺胸，真誠待人，熱心參與班上活動，才發現老師同學其實都很親切友善，只要努力，成績就會進步，之後也考上理想的學校。

這段心路歷程確實走得艱辛，但也成為我日後面對挫折的原動力，讓我了解到情緒低落的時候，千萬不能封閉自己，因為孤獨很容易讓人陷入負面思考，進而吞噬你的動力，請試著走進人群，感受周遭的美好，就會鼓舞你做出改變，揮別憂鬱，迎向陽光。

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