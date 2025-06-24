【家庭plus．生活停看聽】家族情誼 賴在一起

家族情誼 賴在一起

文／東心

過年期間，家族的大群組傳了一張好幾個家庭在台北的大合照。我讓兒子玩起猜猜這是誰的遊戲，這是大姑婆、這是小叔公和嬸婆、這是大表姨、這是雙胞胎表妹……兒子從稚嫩的孩童到現在二十歲了，跟他們見面的次數，5個手指頭就數得出來，他卻能精準地說出誰，完全是拜LINE通訊軟體所賜。

有LINE之後，不知道是誰起頭組成一個家族群組互通聲息，後來成員慢慢累積加入，上至八十幾歲的長者，下至十幾歲的青少年都有，林林總總加起來有三十幾個人之多。

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平常沒事各忙各的，有事才聯繫。但是從這個群組中，可以知道久未碰面親人們的近況，像是誰退休、誰上大學、誰出國、誰將結婚、誰家有了嫩嬰等等。感覺雖然大家分散在各地，但是訊息無遠弗屆，透過分享、透過照片，可以清楚掌握各家大致的動態，降低因為忙碌跟距離帶來的陌生感，減少團聚時，晚輩跟長輩因為互不熟稔，還要認親尬聊的窘境，這反而是親友之間最舒服的社交狀態。

我們家族的相處形式一向就是自在，彼此的關係也沒有刻意維持，各自忙碌、各自隨意，有好事，成員們會在群組發聲共襄盛舉或按個讚。就像前幾天群組裡堂弟生日，看到的就獻上祝福，沒看到或沒空的也無妨，不用討好；有事需要幫忙，在群組么喝一聲，能幫就幫，也沒有勉強，大家自然而然相處，因為信任所以簡單。

現今人與人之間的關係大都是冷漠淡薄，像我們家族間還能維繫這樣的情誼，更顯珍貴。「因為我們是家人」此信念是源自父親那一代惜情念舊，雖然老派卻實在。

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