【藝術文化】阮劇團「噪音風暴」來襲 4部作品台北空總密集展演

文化部長李遠（中）與阮劇團及此次「噪音風暴」團隊合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕阮劇團藝術總監汪兆謙自2003年在嘉義創立劇團至今22年，透過「劇場」這個媒介，連結地方故事與當代議題，像文化實驗室一般，充滿各種狂想與生猛活力，因此成為文化部首辦「百大文化基地」中，少數以表演藝術形式獲選者。今年夏天，阮劇團又將啟動一個全新劇場行動計畫「噪音風暴」，帶著4部風格截然不同的作品，到台北空總劇場密集展演，預計6週演出39場。

阮劇團將以「台味餐桌劇場」概念在空總打造新的觀戲體驗。（記者凌美雪攝）

4部作品分別是阮劇團經典《熱天酣眠》，以台語詩性語彙構築典雅的劇場語言，呈現廟宇文化與鄉土精神；改編自陳思宏同名小說的《鬼地方》，台語台詞採用「文學本位」進行翻譯與展演，刻畫小鎮家族各種光怪陸離的情節；阮劇團當家花旦余品潔與獨立樂團「淺堤」共創的《小雪》，以音樂劇場形式演繹青春的故事；《可愛的人們》則是專為青少年創作的高度互動性作品，邀請Z世代一同探索當代年輕人的疑問與迷惑。

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阮劇團當家花旦余品潔（左1）將與獨立樂團「淺堤」共同呈獻《小雪》。（記者凌美雪攝）

有人問為何計畫叫「噪音風暴」？受邀出席宣告記者會的文化部長李遠下了一個註解，把阮劇團比喻為南部來的氣流，降臨台北空總，可以說「他是直搗黃龍，要影響台灣的文化」。李遠特別讚許從南台灣開始的阮劇團劇場，推出的作品有非常美麗的台語、文學，甚至跨領域設計，讓最在地的文化，變成最國際。

創立阮劇團時才18歲的汪兆謙則表示，隨著時代前進，他深感愈是活在數位時代，對實境的體驗需求就更強烈，這也是為何這次劇團拉開更廣大的跨領域合作，比如於演出現場推出限量特製座席區，以「台味餐桌劇場」概念打造，讓觀眾可選擇於柔軟座椅中沉浸故事現場，也可選擇工學座椅區長時間看戲，這些座位皆開放飲食，「我們邀請觀眾坐著、吃著，也一起生活著。」

特別的是，4部戲在6週裡並非接力登場，而是排出了一個頗為複雜的班表，有時1天只演1部，有時不同的2部在同1天的下午與晚上接力演出，這樣的安排，為不同的觀眾需求提供了絕佳的彈性，但也意味著不同作品之間可能只有幾小時可「翻台」，考驗舞台技術、燈光、音響、布景轉換的效率，也不難看出阮劇團企圖展現在製作調度、技術執行與演員調度上的專業實力。

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