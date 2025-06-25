自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】阮劇團「噪音風暴」來襲 4部作品台北空總密集展演

2025/06/25 05:30

文化部長李遠（中）與阮劇團及此次「噪音風暴」團隊合影。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（中）與阮劇團及此次「噪音風暴」團隊合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕阮劇團藝術總監汪兆謙自2003年在嘉義創立劇團至今22年，透過「劇場」這個媒介，連結地方故事與當代議題，像文化實驗室一般，充滿各種狂想與生猛活力，因此成為文化部首辦「百大文化基地」中，少數以表演藝術形式獲選者。今年夏天，阮劇團又將啟動一個全新劇場行動計畫「噪音風暴」，帶著4部風格截然不同的作品，到台北空總劇場密集展演，預計6週演出39場。

阮劇團將以「台味餐桌劇場」概念在空總打造新的觀戲體驗。（記者凌美雪攝）阮劇團將以「台味餐桌劇場」概念在空總打造新的觀戲體驗。（記者凌美雪攝）

4部作品分別是阮劇團經典《熱天酣眠》，以台語詩性語彙構築典雅的劇場語言，呈現廟宇文化與鄉土精神；改編自陳思宏同名小說的《鬼地方》，台語台詞採用「文學本位」進行翻譯與展演，刻畫小鎮家族各種光怪陸離的情節；阮劇團當家花旦余品潔與獨立樂團「淺堤」共創的《小雪》，以音樂劇場形式演繹青春的故事；《可愛的人們》則是專為青少年創作的高度互動性作品，邀請Z世代一同探索當代年輕人的疑問與迷惑。

阮劇團當家花旦余品潔（左1）將與獨立樂團「淺堤」共同呈獻《小雪》。（記者凌美雪攝）阮劇團當家花旦余品潔（左1）將與獨立樂團「淺堤」共同呈獻《小雪》。（記者凌美雪攝）

有人問為何計畫叫「噪音風暴」？受邀出席宣告記者會的文化部長李遠下了一個註解，把阮劇團比喻為南部來的氣流，降臨台北空總，可以說「他是直搗黃龍，要影響台灣的文化」。李遠特別讚許從南台灣開始的阮劇團劇場，推出的作品有非常美麗的台語、文學，甚至跨領域設計，讓最在地的文化，變成最國際。

創立阮劇團時才18歲的汪兆謙則表示，隨著時代前進，他深感愈是活在數位時代，對實境的體驗需求就更強烈，這也是為何這次劇團拉開更廣大的跨領域合作，比如於演出現場推出限量特製座席區，以「台味餐桌劇場」概念打造，讓觀眾可選擇於柔軟座椅中沉浸故事現場，也可選擇工學座椅區長時間看戲，這些座位皆開放飲食，「我們邀請觀眾坐著、吃著，也一起生活著。」

特別的是，4部戲在6週裡並非接力登場，而是排出了一個頗為複雜的班表，有時1天只演1部，有時不同的2部在同1天的下午與晚上接力演出，這樣的安排，為不同的觀眾需求提供了絕佳的彈性，但也意味著不同作品之間可能只有幾小時可「翻台」，考驗舞台技術、燈光、音響、布景轉換的效率，也不難看出阮劇團企圖展現在製作調度、技術執行與演員調度上的專業實力。

同時也參考美國百老匯劇場多元彈性票務制，產生很多種複雜的省錢購票與抽獎方案，想知道哪一種最合己意，可詳詢OPENTIX或FANSIGO兩大平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應