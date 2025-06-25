【藝術文化】張天健「吐了一地的字」 重新發現書寫力量

張天健〈魯冰花〉，水墨、紙，135 × 250公分。2025。（ANPIS FOTO王世邦攝，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館承辦的「2025橫山書法藝術館展覽徵件」創作類獲選展覽「吐了一地的字」，展出藝術家張天健融合書法、水墨與篆刻的多元創作，透過書寫與筆墨語言的轉化，展開一場對文字、記憶與感知的深層探問。

展名如同對文字反芻與再生的比喻，呼應張天健長期投入書寫藝術的觀察與實踐。展覽以3個子題呈現：「書寫」、「刻印」與「筆墨」，構築出文字從書寫到視覺、從語言到造型的多重意義。

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「書寫」子題中，不僅書寫詩句與語錄，更以筆觸節奏、墨色流動，讓文字跳脫閱讀系統，轉為視覺韻律與動態記憶。「刻印」子題聚焦於篆刻藝術，將語句片段濃縮為思想符號，透過刀法與構圖的層次，展現出極簡卻深刻的造型語言。「筆墨」子題則回應書畫同源的理念，張天健以題跋、書寫與繪畫共構畫面，形塑一種既詩意又具思辨性的空間結構，讓書寫與觀看之間產生更為豐富的對話。

展中不僅能見到藝術家展示技法的修煉，更引導觀眾思考書寫在當代的存在意義。張天健透過個人化的書藝語言，拓展書法的表現可能，引領觀者重新發現書寫的力量與想像。

「吐了一地的字」即日起於橫山書法藝術館展出，展期至8月18日，展覽詳詢橫山書藝館官網。

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