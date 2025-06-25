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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 紀小樣／天黑，我們拔營離去

2025/06/25 05:30

◎紀小樣◎紀小樣

◎紀小樣

一定繫過什麼牲物或器械

一截木樁在小徑的旁邊

我猜測那可驗證的――坡坎的

下面，一定有暴雨沖刷的水紋

你看金屬的切割、碎腐的草繩

野鼠的齧印、黃喉貂的脊毛、燃燒的焦土

融雪的反光……甚至有一些風聲透露

嵐霧的後面有一顆眼睛陌生的注視

肯定有什麼事物在此分歧

一截木樁頹頹地立在小徑的旁邊

青苔與無數個雨季爬上關節又被曬乾

一截木樁不會莫名其妙地攔在那裡

通常通心草、羊齒蕨、雷公根

姑婆芋、鬼針草、毛地黃與火炭母……

沒有人安排不會湊巧長在一起

尤其當我涉足黃昏三尺深時

它還以某個斷面刺向我

一定有一群勞動者、生火、獸香

汗淚、歷史與血……遺落在這裡

幽暗的林子或許記不住那一年的

槍聲、月光與炊煙，但一截木樁

腐朽之前必然緊緊地抓住

鋸子的咬痕

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