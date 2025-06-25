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【自由副刊】 紀小樣／天黑，我們拔營離去
◎紀小樣
◎紀小樣
．
一定繫過什麼牲物或器械
一截木樁在小徑的旁邊
我猜測那可驗證的――坡坎的
下面，一定有暴雨沖刷的水紋
．
你看金屬的切割、碎腐的草繩
野鼠的齧印、黃喉貂的脊毛、燃燒的焦土
融雪的反光……甚至有一些風聲透露
嵐霧的後面有一顆眼睛陌生的注視
肯定有什麼事物在此分歧
一截木樁頹頹地立在小徑的旁邊
青苔與無數個雨季爬上關節又被曬乾
．
一截木樁不會莫名其妙地攔在那裡
通常通心草、羊齒蕨、雷公根
姑婆芋、鬼針草、毛地黃與火炭母……
請繼續往下閱讀...
沒有人安排不會湊巧長在一起
尤其當我涉足黃昏三尺深時
它還以某個斷面刺向我
．
一定有一群勞動者、生火、獸香
汗淚、歷史與血……遺落在這裡
幽暗的林子或許記不住那一年的
槍聲、月光與炊煙，但一截木樁
腐朽之前必然緊緊地抓住
鋸子的咬痕
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