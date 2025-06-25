【自由副刊】 紀小樣／天黑，我們拔營離去

◎紀小樣

◎紀小樣

．

一定繫過什麼牲物或器械

一截木樁在小徑的旁邊

我猜測那可驗證的――坡坎的

下面，一定有暴雨沖刷的水紋

．

你看金屬的切割、碎腐的草繩

野鼠的齧印、黃喉貂的脊毛、燃燒的焦土

融雪的反光……甚至有一些風聲透露

嵐霧的後面有一顆眼睛陌生的注視

肯定有什麼事物在此分歧

一截木樁頹頹地立在小徑的旁邊

青苔與無數個雨季爬上關節又被曬乾

．

一截木樁不會莫名其妙地攔在那裡

通常通心草、羊齒蕨、雷公根

姑婆芋、鬼針草、毛地黃與火炭母……

請繼續往下閱讀...

沒有人安排不會湊巧長在一起

尤其當我涉足黃昏三尺深時

它還以某個斷面刺向我

．

一定有一群勞動者、生火、獸香

汗淚、歷史與血……遺落在這裡

幽暗的林子或許記不住那一年的

槍聲、月光與炊煙，但一截木樁

腐朽之前必然緊緊地抓住

鋸子的咬痕

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法