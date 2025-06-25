【自由副刊】 陳恩底／此心安處

◎陳恩底

◎陳恩底

台北的天空有一條候鳥遷徙線，成千上萬的候鳥於秋季路過台灣，前往澳大利亞度冬，隔年春天返程，回到西伯利亞的繁殖地。台灣的海域常能看到海龜，因為這是牠們的繁殖地，徜徉四海的海龜會橫跨千萬里，於產卵季回到迎接牠們來到這個世界上的海灘。我覺得浪漫到不行，這種年復一年、千篇一律的節律讓我沉迷，我對舊林故淵的嚮往也在這些動物身上得到共鳴。

十八歲的夏天，北漂一詞還未在台灣流行，我帶著雀躍來到台北讀書，卻未意識到，我再也回不去那個家。不是家沒了，而是我不在了。隨著時光流逝，屬於我的物品愈來愈少，回家要帶的東西愈來愈多，那個地方漸漸不再是我的日常。

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偶爾，思鄉來自當下的困頓，尤其台北的天氣我從未適應，忘記晴天是什麼顏色的時候，上班途中臨停路邊趕著穿雨衣的時候，在頂樓東曬的房間剛沖完冷水澡仍立刻出汗的時候，把杯碗瓢盆都拿去接漏水而沒有鍋子可以煮飯的時候，總會特別想念家鄉。更多時候，思鄉是意識到自己是個他者，當我講話的尾音上揚，當我使用了某些語助詞，當我拒絕食用被切過的脆皮臭豆腐，當我對蔴薏的想念無法引起共鳴。

我明白家鄉的一切不總是美好，即使戴上青春的濾鏡，我也不曾想念無法自主自立的未成年時期，但思鄉不只是現實襯托下的情緒轉移，更是內在的召喚，懷念構築自己的好與壞。家與家鄉是融入身體裡的，是吃進身體裡的，我在離家後才識別出家鄉的記號，一旦發現便無法克制地追尋。逢年過節的返鄉人潮中，我覺得我像一隻候鳥，轉職搜尋職缺時，我覺得我是回不去的海龜。

其實家鄉可能早已不同，兒時常吃的店收了，從小就醫的診所關了，火車站前站變後站，中港路變台灣大道，這些改變仍阻止不了嚮往。就算空氣髒了，天不再藍了，我仍想經常踏足父親攀爬的山頭，遠眺大肚山的五支煙囪。

有時候我會羨慕，安定在家鄉生活的人，能免於漂泊，免於追尋。幾年前保育人員在屏東救援了一隻黑鳶，將其命名為小茄子，牠在野放後每日狂飛百里，回到北方。雖然台灣也有定居的黑鳶留鳥族群，但小茄子不留，牠就是要回去，第一年牠飛到中國山東，次年飛往俄羅斯。研究人員說牠還年輕，可能還在找尋合適的繁殖地，但後來斷訊了，不知道牠有沒有在家鄉找到屬意的家。

有時候我會反省，是我太執著於目的，才讓離家成為漂泊，即使是動詞，來往、追尋、搬遷，或許也能拼湊成安定。一隻編號R36192的綠蠵龜，自2006年首次被人類記錄後，多次在台灣的小琉球與密克羅尼西亞的烏利西環礁被目擊。小琉球是牠的覓食地，烏利西環礁是牠的產卵地，兩地相距三千公里，或許牠曾經迷惘，或許牠曾經一度放棄，但牠還是回去了，還是回來了。

我仍堅持吃紅豆餅不吃車輪餅，吃米血不吃豬血糕，但爸媽已不再糾正我脫口而出的「回台北」，新認識的朋友已無法從我的口音與用詞辨識出我來自何方。我還在練習，練習看著候鳥與海龜只感受純粹的浪漫，練習沒有目標也沒有方向，練習原地踏步也能保持信心，練習重構自己，在失意與開心的時候都能好好安放。●

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