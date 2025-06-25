【家庭plus．生活停看聽】小病痛 惹來大麻煩

圖／達志影像

文／Silence

原以為新的一年會有好的開始，沒想到1月14日早上，一如往常和媽通完電話之後，無常卻突襲了我們的日常。

那天，媽和我通完電話沒多久，身體就開始出現異狀。她以為腹部的疼痛是以往曾有過的胃痛，怎料吃了止痛藥仍無法緩解，甚至更加劇烈。忍耐了4小時，最後痛到冒冷汗才打電話要求哥帶她去醫院。她就這麼一直忍耐著，直到進入急診室躺上病床那一刻，才失去了意識。歷經幾項檢查，診斷出這劇痛是來自膽囊內的結石掉入膽管所引發的。

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一般來說，膽結石患者若達到需積極治療的情況，從住院開刀到出院，約莫4到5天即可完成。然而，媽媽的治療過程並非順遂。起初因膽管炎和敗血性休克，醫生發出病危通知而進了加護病房。嚴密照護數日後，病情終於趨於穩定才轉往普通病房。

由於當時農曆新年即將到來，醫生希望在住院期間先以內視鏡處理膽管結石，好讓媽可以回家過年，至於膽囊結石可等年後再回醫院處理。理當是件簡單的手術，可惜天不從人願，膽管結石直徑已約莫1.5公分，實在無法順利夾取出，最後醫生只能在膽管內放置支架，做為暫時的醫療處置。

春節連假結束，帶媽回診。和醫生討論的結果是需要開刀取出結石，於是他安排另一位外科醫生為媽進行手術。等待將近3週，我們終於等到院方的住院通知，以及進行手術事宜。雖然手術時間冗長，當聽見醫生對我們說明手術一切順利，並已取出存在媽體內的9顆結石（8顆膽囊結石及1顆膽管結石）之際，我們懸著的心才得以放下。

這次住院到出院花了6天的時間，我們一家人心想，下次帶媽回診應該只是簡單問診和拆線，然後媽就能專心養病不需再回診了……可是竟再次事與願違。

一切看似順利的回診就在快結束前，外科醫生告知他負責的醫療處置雖已完成，但由於農曆年前放入的支架尚未取出，需交由原先那位醫生來處理。這番話對我們猶如投下一顆震撼彈，即便震驚、困惑、無奈也只能接受。一週後，媽以做胃鏡的方式取出支架。處理膽結石這件事，歷經幾乎兩個月才終於落幕。

轉眼已來到年中，她的身體、生活尚未完全回復往常。當我回望這一切，想到她就醫時，面臨無數曲折；剛出院時，身體虛弱只能臥病在床，毫無自理能力長達兩個月；體力恢復時，努力做復健的模樣讓我感到心疼與懊悔。

由於，大多數膽結石並無症狀，許多膽結石患者對自己患病並不知情。若有症狀，極有可能出現胃部或腹部右上方疼痛的情況。媽是個很會忍耐的人，除非是忍無可忍才會跟家人求救。她有胃病長達多年，去年連續幾次胃痛或許就是警訊，但我卻以為只是胃出了問題而已。

倘若能回到過去，我能積極追究胃痛原因的話，也許媽就不需經歷這些苦難了吧……

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