【家庭plus．一人一故事】誰偷走我的滾輪

圖／陳佳蕙

文／呂政達

114年國中教育會考國文寫作測驗，題目是一張圖片，圖片中有兩隻倉鼠，一隻在籠內跑滾輪、一隻想逃出籠子，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺等6個詞語，讓考生選擇一詞語寫作，據知，多數考生選擇了用「自由」做題。

望圖生義，如果出題的老師用意在於分別──跑滾輪的倉鼠和盲目、沉溺在一起，想逃出牢籠的倉鼠是自由、選擇和冒險，那麼我要問，讓國中生這麼早學習分別和對立，真的較好嗎？不過，題目也提供了「選擇」，這就有意思了。

請繼續往下閱讀...

如果用禪宗的寓意來回答這個題目，要在滾輪上日復一日地奔跑，還是冒著對未來的不確定感要逃出牢籠，那是一種選擇。禪宗的修行要確保人可以自由自在的，根據自己的本性來做出選擇，所以，有人認為生活責任，包括對子女、家人和婚姻的責任是牢籠。也有人認為他的生命不管到哪裡，都是一個大牢籠。逃出一個牢籠，進到另一個牢籠。

像我兒子這樣的自閉症成人，反而喜歡跑滾輪的生活型態，在機構裡，他每天都在走跑步機，那是屬於人類的滾輪，有一次，老師忘了讓他走，他大發脾氣，好像他已習慣把走跑步機當做日常的一部分。旁觀的人問走跑步機能真的走到哪裡去呢？那不是盲目的沉溺，反而，可以讓兒子安心，減輕他的焦慮。

在心理學家佛洛姆的《逃避自由》描述過為了逃避孤獨和焦慮而逃避自由的人，所以有人形容一成不變的生活模式──搭同樣的捷運路線、吃同樣的午餐、做同樣內容的工作，就像是倉鼠在跑滾輪，他們不喜歡變動和冒險，這種生活方式可以帶來安心。然而，佛教的修行卻重複著一成不變，在洞穴閉關、每天掃不完的落葉，靜默看著一顆蛋，重複持咒，對著一面牆19年不起身，終於在不可思議的重複中迸出開悟的光。他們的生命看似僵固，內心卻無限自由。

一隻跑滾輪的倉鼠願意告訴你這些情事嗎？他小小的腦袋期待著什麼樣的未來？如果是我，我會想著《誰搬走了我的乳酪》那本書，跟生命問一聲，嘿，誰偷走了我的滾輪？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法