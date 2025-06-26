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【藝術文化】優人神鼓9月啟動歐巡 《金剛心》行腳義希法保6古城

2025/06/26 05:30

【藝術文化】優人神鼓9月啟動歐巡 《金剛心》行腳義希法保6古城優人神鼓交融擊鼓與戲劇化肢體，呈現一場動靜皆禪的當代精神儀式。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕將於2025年秋冬展開歐洲巡演的優人神鼓，預計於義大利、希臘、法國與保加利亞等6大城市演出經典作品《金剛心》，以擊鼓與靜心為語言，傳遞台灣文化的深層力量。

在文化部與外交部支持下，優人神鼓將於9月啟動歐洲巡迴演出。（記者董柏廷攝）在文化部與外交部支持下，優人神鼓將於9月啟動歐洲巡迴演出。（記者董柏廷攝）

優人神鼓創辦人劉若瑀在昨（25）日宣告記者會中表示：「《金剛心》是優人對當代人類忙亂心魂的棒喝，以擊鼓與靜心為語言，傳遞台灣來自山林、來自島嶼的身體智慧與文化信仰。」藝術總監黃誌群進一步指出：「此次巡演歐洲古城，象徵著人類文明的關鍵交會點。優人的身體、氣息與鼓聲，將在這些充滿歷史記憶的場域，激盪出跨文化、跨時代的共鳴。」

此次巡演將於9月17日自義大利羅馬啟程，受邀參與歐洲藝術盛事Romaeuropa Festival，於「音樂公園禮堂」聖塞西莉亞廳演出，接續於9月21日登上西西里卡塔尼亞的「古羅馬劇場」；9月27日將在希臘雅典衛城舉行「持燈觀心」雲腳行動，翌日（9月28日）則於雅典帕拉斯劇院演出。年底將持續行腳歐洲，12月13日至14日於巴黎布朗利博物館劇場演出，12月20日則以索菲亞國家文化宮為巡演壓軸。

《金剛心》為優人神鼓首屆台新藝術獎得獎作品，由創辦人劉若瑀與藝術總監黃誌群共同創作。演出融合擊鼓藝術、武術與梵唱，呈現東方身心合一的靜定之道。優人神鼓此次行腳歐洲，期望將台灣深厚的文化內涵化作身體語言與鼓聲，展現島嶼的靜心能量，讓世界看見台灣不只是科技之島，更是心靈之島。

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