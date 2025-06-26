【藝術文化】文化部首屆金繪獎 7月1日起徵件

文化部首屆金繪獎自7月1日起至9月1日受理報名。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為支持我國原創繪本發展，文化部首度設立全國性繪本專屬獎項「金繪獎」。首屆徵件自7月1日起至9月1日受理報名，共設6大獎項，總獎金新台幣327萬元，期望激勵創作者與出版社踴躍參與，為台灣繪本界樹立指標性榮譽。

文化部長李遠表示，繪本不僅是引導孩子進入閱讀與藝術世界的第一步，更具備跨文化傳播潛力。他指出，繪本圖文相輔，易於外譯，是能讓世界看見台灣文化內容的重要媒介。文化部企圖從繪本開始，由創作、培力、出版、推廣行銷，建立一整套支持體系的典範，同時也可以成為推動至其他藝文產業政策的參考模式。

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文化部表示，「金繪獎」在徵詢業界建議後推出，首屆徵件特別放寬作品區間自去（113）年1月1日起至今年6月30日止，首度在境內出版發行且載有ISBN或GPN的全新創作繪本作品。獎項分為「特別貢獻獎」、「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」、「年度繪本獎」，以及「金繪大獎」（原則分為「虛構」及「非虛構」獎項各1名）等共6大項，得獎者可獲得獎金及獎座；「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」及「年度繪本獎」另設有入圍獎，可獲得獎金及獎牌。

此外，「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」得主，未來可申請文化部提供的「下一本作品」60萬元獎勵，接續創作下一本好書。所有得獎作品也將與現行各項繪本支持政策相輔相成，除於明年度搭配台灣國際兒少書展等活動展售外，也優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫。報名詳詢文化部獎補助資訊網。

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