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【藝術文化】大木匠師鍾娘德珍貴建築手稿 後代慨捐竹縣府典藏

2025/06/26 05:30

大木匠師鍾娘德的後代由孫子鍾朝相（左2）代表，點交手繪建築圖稿捐贈給新竹縣政府文化局典藏。（記者廖雪茹攝）大木匠師鍾娘德的後代由孫子鍾朝相（左2）代表，點交手繪建築圖稿捐贈給新竹縣政府文化局典藏。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日治時期的北埔客籍匠師鍾娘德司阜，是新竹地區著名的大木匠師，縣定古蹟姜阿新洋樓的大木結構、《茶金》故事中所出現的永光大坪茶廠，都是出自鍾娘德之手，後代保存其手繪工廠、廟宇建築圖稿188件，全數慷慨捐贈新竹縣政府文化局典藏，昨（25）日會同國立台灣博物館點交，未來將數位化，帶領民眾穿越時空，回到匠人堅持及精益求精的那個年代，重現鍾娘德司阜的心血。

大木匠師鍾娘德的手繪工廠、廟宇建築圖稿188件，將交由台博館協助數位化，該館研究員林一宏（左3）也參與點交。（記者廖雪茹攝）大木匠師鍾娘德的手繪工廠、廟宇建築圖稿188件，將交由台博館協助數位化，該館研究員林一宏（左3）也參與點交。（記者廖雪茹攝）

鍾娘德後代由其孫子鍾朝相代表出席，在北埔鄉長莊明增、姜阿新教育基金會董事長黃雍熙等各界見證下完成圖稿點交。

縣府文化局長朱淑敏表示，這批建築圖稿一度因研究需要離開北埔十餘年，在鍾家後代與南埔社區鍥而不捨努力下，於2024年回歸。文化局原規畫以價購方式保存，感謝鍾家後代慨然將所有圖稿全數捐贈；不過因紙質文件劣化嚴重，台灣博物館將透過建築圖說數位典藏計畫保存珍貴史料。

台灣博物館研究員林一宏表示，鍾娘德的188件建築圖，時間從日本時代起跨越了幾十年，作品廣布在新竹、苗栗，甚至花蓮玉里，像是獅頭山勸化堂超昇寶塔、永光大坪茶廠等，都是各地的重要時空座標，相對於台博館十幾年來徵集的十幾萬面建築師所畫的圖說，鍾娘德的建築圖是罕見的匠師體系工程圖說，具有特殊價值。

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