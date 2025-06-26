【藝術文化】倪蔣懷紀念展 北美館登場

展場以水彩畫作、手稿與文獻資料等區書裡出倪蔣懷各時期脈絡，讓觀眾感受藝術家筆下北台灣山水、港口與生活場景的轉化。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北美館主辦的「懷德樂美—倪蔣懷紀念展」，即日起至9月28日於北美館2樓登場。本展回應2023年倪蔣懷家屬捐贈近500件作品與文獻資料予北美館，也是繼1996年「藝術行腳—倪蔣懷作品展」後，北美館睽違近30年，再次完整呈現其兼具藝術家與礦業經營者的生命軌跡。

展覽名稱「懷德樂美」取自倪蔣懷日記中自勉「君子懷德，藝術樂美」之語，從倪氏求學啟蒙、礦業人生至藝術創作各個階段，展出包含〈習作41（景美街道）〉、〈赤色之山〉、〈艋舺祖師廟〉等代表作，反映他對台灣地景、都市風貌及產業現場的深切觀察與記錄。

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展覽亮點還包括依據倪蔣懷1939年日記構想，重現其理想中的「寶峯美術館」，一座未竟之夢想的空間，結合他自藏的石川欽一郎、李梅樹、洪瑞麟、大下藤次郎等台日畫家的作品，具體展現倪蔣懷致力於美術普及與教育的抱負。此外，也將首度公開倪蔣懷手稿與日記原件，包含1929至1939年間5冊日記，並邀請美術史及礦業史學者共同釋讀與研究。北美館指出，日記內容預計於8月起於北美館官網開放查閱，提供學界與公眾參考。

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