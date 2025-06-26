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【自由副刊．閱讀小說．長篇精摘】 韓麗珠／裸山 － 2之1

2025/06/26 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎韓麗珠 圖◎倪韶

暖暖一直認為，在這城巿生活，至少要擁有四堵牆壁。在充滿未知的命運裡，順利地踏每一步，她也需要內心的牆壁。昂貴的牆壁，幾乎是每個人生活裡的必需品，卻並非每個人都與生俱來擁有牆壁。

她離開那人的家之後，寄居在保護婦女團體所提供的狹小房子裡。那段日子，她開始感到迫切地需要牆壁――由牆壁組成的箱子――讓她匿藏，就像植物需要合適的土壤扎根，才能茁壯地往上茂密生長。小房子向北，陰暗潮溼，陽光無法抵達。冬季時，她坐在房間內的桌子前，聽到窗外的季候風嗚嗚地叫囂，像動物的哀鳴，她稱之為「冬季的慘叫」。無論她穿上多少衣服，仍然感到鑽進皮膚和肌肉之間的寒意。

有時，她站在窗前，會看到投在對面大廈外牆的陽光，但那橘黃並不屬於她。某天，她走到窗前探看外面的天空時，看到灰色的密雲像無表情的臉，而樓上住戶懸在窗外的殘舊內衣則在這片天空下隨風飛揚。她忽然想到，身上如蟻般隨處遊走的不是冷，而是羞恥。無論她穿了多少層厚衣服，仍感到赤身露體，無可遮蔽。「如何驅逐這種特殊的嚴寒？」她想了又想，才下了這樣的定論：「除非把身體鍛鍊成一堵冷硬，無感且無法攻破的牆。」

十七歲生日那天，她拾級而上一幢唐樓的樓梯，直至抵達五樓的一個單位。單位的大門掛著「賣夢畫室」的木牌。那裡有一個把長髮綁成馬尾的男人在等待她。

他們約定了下午三時在那裡見面，剛好在一個畫班和另一個畫班之間的空檔。朋友告訴暖暖，那是個可以信任的地方，可是她無法安心：「為什麼不刊登招聘廣告？」

友人駭笑：「招請大量裸體模特兒？沒有這回事。這工作一直都是口耳相傳，熟人介紹。」

暖暖腦裡浮現了一個畫面，一群素昧平生的少女，坐在一字排列的長椅上，一個接著一個，用手掩著嘴巴，湊近旁邊女生的耳朵，以低不可聞的聲音說著什麼。她們連成一根線，拯救了那些快要溺斃的女人。是這樣的一個不期而至的畫面，讓她生出前所未有的勇氣，踏上那條陰暗骯髒的唐樓樓梯。

一如暖暖所料，綁馬尾的男人並沒有要求檢查她的身分證，或任何證明她年齡的文件，也不問她應徵這份工作的原因，只是盯著她的眼睛問：「你有經驗嗎？」

暖暖搖頭，從背包裡掏出素描本，給他展示她平時隨手畫下的塗鴉和寫生：「我畫畫，也想知道如何被畫。」

「你可以維持一個姿勢很久，靜止不動嗎？」綁馬尾的男人問。

暖暖咬了咬下唇說：「我有練習瑜伽，學會在不同的式子裡保持平穩。」

在治療師微依的安排下，她參加過瑜伽課。在某次課堂尾聲，她躺在地上大休息時，突然恐慌來襲。她跑到洗手間裡把門緊關，暴哭不止。

「當人體模特兒，就是在靜止時，變成會呼吸的物件。讓觀眾的目光拆解自己，而他們無法傷害你。這樣，無論模特兒和畫家都可以得到自主的空間。」綁馬尾的男人就像對自己說話那樣，低聲地解釋。

暖暖腦內突然一片空白。

他看到她蒼白的臉突然失神，以為自己的話嚇怕了她，急忙安慰似地說：「還沒有找到合適的人之前，負責站在課室中央脫掉衣服的人是我。你來了之後，我就可以去做我本來的工作。」說完，他自顧自地笑了起來，露出雪白的門牙。

***

從那時開始，暖暖練習成為一堵牆，每月到畫室兩次，每次三小時，在一個姿勢裡停留二十五分鐘，可以得到五分鐘的休息時間。

當她走進課室時，穿著一件袍子。脫下袍子。不久，再穿上袍子。赤裸是脆弱――她一直如此認為，而她要在脆弱中停留那麼久，就像要在一堆沙子中不斷挑出堅硬的鑽石，保持深而長的呼吸，堅持著，才可以活下去。漸漸地，在沒有衣服蔽體時，她會不自覺地閉上眼睛，讓身上其他的感官接管觀看的動作。閉上眼睛時，她會慢慢忘記，穿衣和裸露的界線，有時候甚至也忘記了，她是她自己這件事。彷彿她化成了一堆散落的粒子，直至休息的鈴聲響起，她才張開眼睛，用袍子包裹自己。

有一次，她在張開眼睛的瞬間，視線碰到另一雙正在注視著她的身體的眼睛。那雙眼睛屬於一個繪畫的人，在看著她又好像在看著更遠更深的所在。她立刻就認出了，那雙眼睛所抵達之處，就是她剛才閉目時停駐的境界，這是被畫的人與繪畫者所達到的一種合一和共鳴。衣服、身體、形相，以至一切外在的事物，就在他們之間消失了。那雙眼睛讓她確立了畫畫的志向和信心。她沒有勇氣再去細看畫室內其他眼睛。她害怕在別的眼睛裡看到截然不同的世界，而沒有衣服遮擋的自己會在那個世界粉身碎骨。

***

綁馬尾的男人，後來又把她介紹給其他經營畫室的朋友。不久，暖暖就在幾家畫室同時兼職。畫班的旺季，考試臨近的日子，暖暖的模特兒工作繁重，有時候，一天之中，她扮演牆壁的時間，等同睡眠的時間。她漸漸相信自己也可成為一堵牆壁，讓她可以得到夢想中的牆壁。

「你是什麼，就會吸引什麼。」治療師微依曾經對她這樣說，她並不相信。或，這引起她的憤怒。可是當她從畫室領到第一份薪水，而且在人生中第一次感到豐足，可以去她喜歡的餐廳吃到精緻可口的菜式，又能買下掛在時裝店櫥窗內，她渴望已久的連身裙，她忽然又想到微依的那句話。只是，她不再因而感到羞愧，反而確信自己已成為了一堵足以交換許多牆壁的牆壁。「這是一個牆壁供不應求的城巿。」她看著自己白皙幼嫩的手臂，不知道自己是否因而有了活在世上的資格和價值。

當她把《夜行列車》筆記本再次取出來，並在那裡重新記錄夢――那些綿綿不盡地撲向她的夢。她想起微依曾經給她的忠告：「當一個人能記起自己的夢時，就表示他已充分準備好要聆聽潛意識想要告訴他的話。這時候，要把浮現到意識表層的訊息轉化成行動，因為人在行動中，往往會忘掉恐懼。」

這樣的指引，是促使暖暖離開灰色向北小房子的重要原因。那天，她下課後到系內師兄姊的工作室蹓逛。那幢工廠大廈剛好有幾個空置的單位在招租。她走進了其中一個商住兩用的空間，那是個空蕩蕩的正方形，沒有任何家具，就像一個還沒有被任何夢境入侵的夜，還有可以供她創造和逃遁的自由。

***

暖暖從課室走出來，跑到陽光下，深深地吸進一大口新鮮的空氣，胸口不斷起伏，彷彿她的身體包覆著一個洶湧的海。

在那個昏暗的課室，只有二十個人發出的粗重呼吸聲，讓她感到恍如置身在一個森林。她的呼吸愈來愈急促，可以吸進體內的氧氣愈來愈少，是一種本能的反應，她站起來離開那裡。有時候，選擇並不存在。那是一個假希望。

當她想到，將會有十多具光裸的肉體在她身旁，而她身上也同樣沒有任何衣服蔽體，她的腦袋就想到，強迫的愛。那就像菜巿場的肉檔，纍纍懸掛著的豬手、豬腳、豬頭和豬的器臟，有時候，地上還躺著有待宰割和肢解的一整隻失去血色，卻又血淋淋的豬身。她想到自己的頭被某隻強壯橫蠻的手架著扭往某個非她所願的方向。二十個裸體，即是有二十個頭顱被某隻手壓著押往某個特定方向。剖人和剖豬的方法不盡相同。人們剖豬，只是為了吃肉；人們剖人，要征服其靈魂。

「這都是因為愛。」當她的頭顱被第一隻手壓向一個她拒絕的方向時，那隻手的主人反覆對她強調：「我要教你愛。」為了向那隻手報復，她忘記了那隻手屬於哪個頭顱。

在空城語中，「愛」也可解做「要」。在不同的語境下，那意思可能是情感的深刻的連結、共振和互相滋養的意願，也有可能是無關情感的占有，純粹的侵占。

當她的年紀還很小，還沒有懂得太多字，還無法從頭至尾讀完一本書，她就以自己的身體學會了「愛」這個字。那是頭顱被人抓住，動彈不得，被迫低頭，張大嘴巴，迎向令她乾嘔的噩運的意思。愛是，交出她的頭顱。人在愛中，仍是活著，只是頭顱被某隻手牽制著。自從她學會了這個字，她就做出了選擇，是她仍可活動的身體，而非被箝制的頭顱做出了這個選擇：「不愛」。如果她能抓住機會，她就逃到不愛的地方。譬如說，她從課室跑出來，走出大學校園，她就知道，不可以回到工廠大廈的單位，不可獨自一人，以免被自己的影子吞沒。她要乘地鐵到巿中心，在最擠擁的區域下車。街上滿滿的都是人，她走進人潮中，她看見每一個人，每個人也看到她，然後視若無睹，安心地各不相干。

在《夜行列車》第二十八頁，記述了一個夢：

「在夢裡，我失去了頭顱，但沒有死，是活著的。應該說，活得比有頭顱時更舒適自在。能看，聞到氣味，聽到聲音，也能吃東西，甚至，摸到自己的臉頰和頭髮。每天夜裡如常梳頭，只是沒有頭髮掉到地上，只是，當我站在鏡子前，總是能看到鏡中人的脖子之上空空如也。沒有頭的日子，沒法整理妝容，就把細緻打扮的欲望，放在配襯衣服之上。

我去湖邊散步，那裡沒有任何人。我打算和湖聊天，蹲在湖之前，把頭探向湖的上方，就看到平靜得沒有一絲波紋的湖面清晰地映照著我的臉容。我已有一段時間沒看到過自己的面貌，一時非常激動，便抱著反映中的頭，不能自已地哭了起來。這時，湖對我說（更準確而言，是湖裡的我的倒映，對我說），你現在看到的頭，不是你的，是我的，你想要我的頭嗎？

我說，我想要自己的頭。

你現在看見的這一顆頭，跟你摸到的那一顆，不是都一樣嗎？甚至，可能比你原來的那一顆，更像是你自己的。

湖這樣說。

我的手掌按著自己的頭頂，沿著頭的兩側滑落至臉和脖子。

湖所說是對的。

要不要交換？

湖問。

我不明白這句話的意思。

把你的那顆看不見的頭顱扭下來，掉進水裡給我。我把這顆看得見的頭顱，拋到岸上給你。

湖這樣解釋。

我不懂得拆卸自己的頭顱。

我遲疑。畢竟，這顆頭顱也使用了許多年，即使已經變得面目全非，還是有感情的啊。

那還不簡單，你只要按著兩隻耳朵，使勁一扭，頭顱就被解下來。實在，你只要動念，放棄這顆頭顱，頭顱就會設法擺脫你。

湖保證，當我把頭顱扔進湖裡，脖子上馬上就會有一顆新得像舊的一樣的那顆頭顱。

湖從不說謊。湖保證。它說它在那裡那麼久，從來都是信守諾言的。

於是，我就把頭解下來，把頭從脖子解下來需要勇氣，但更多的是信任。然後，我把頭顱連同不顧一切的信任，全都丟進湖裡。頭顱很重，在湖面擊起一陣巨大的水花，然後，頭就沉進湖的深處。

當湖面再次回復平靜，沒有一絲波紋的時候，一如我所料，我最深層的恐懼，我最壞的打算，我從湖面看到自己脖子上方，空空的什麼也沒有。我的眼睛仍然能視物，但我再也摸不到自己的鼻子耳朵和臉。我本來以為自己已一無所有，想不到竟然還有可以失去的東西。」（待續）

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