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【自由副刊】 林薇晨／心臟與心

2025/06/26 05:30

◎林薇晨◎林薇晨

◎林薇晨

中文裡的「心」向來有雙重指涉，既是形而下的心臟，也是形而上的心靈，關於思考、認知、情緒、記憶――這樣的心其實是腦的代名詞。在學習外語的過程中，我漸漸發覺這並非中文獨有的現象，許多語言裡的「心」也同時具備（既有的）臟器與（引申的）精神之意。

英文如此，日文如此。「one’s heart is open」，放在歐美影集裡就是一句漂亮的雙關台詞，總結了劇情裡的生理與心理面向：某某為了心臟病而住院開刀，術後療養之際，在臥榻上一時脆弱無防備，於是流露了對於親密關係的需求。所謂敞開心房。即使我並不懂得古埃及人的象形文字，但看阿努比斯秤量心臟、執行審判儀式的壁畫，也能知道心臟在那民族的觀念裡另有寓意。

七情六欲導致胸臆怦然，而心跳停止，肉身也就隨之殫亡。在啟蒙以前，心臟是人之所以為人的要因，由具象而抽象的生命。

遠古時代，不同地域、不同文化的人類對於「心」就有共通的理解了嗎？這份理解既是誤會也是創造，將固著的詞意推移至更深邃且更曖昧難言之處。每每想到這件事情，我便覺得有趣不已。●

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