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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．戲看人生】人在餐桌上不會變老

2025/06/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

端午前後，總會看到各家的粽子分享，除了粽子內餡迷人，最迷人的還是包粽人，高齡94歲的婆婆，穿著圍裙坐在一個大盆前，用月桃葉包起自個兒拌炒的料，自成一幅美好風景，不太能吃糯米的我，享受的是大鍋蒸煮時，飄出的粽葉和著愛心餡的香氣。

婆婆包粽子的畫面，聯想起《母愛食堂》（Nonnas），電影開場在紐約布魯克林街區，聰明調皮的小喬伊一路蹦跳，抱著兩條麵包和一路被他吃完的甜點空袋回家，媽媽和奶奶在廚房做料理，他看著奶奶攪拌肉汁放入香料時，好奇「怎麼知道要放多少？」「用心感受用心調味。」奶奶回答，然後又說了一句「人在餐桌上不會變老」，喬伊似懂非懂。

時光飛逝，場景跳到40年後喬伊母親的喪禮，親友安慰關心，都無法讓他振作精神，好友布魯諾鼓勵他找個嗜好。陷於思念中的他，某日搭渡船到史泰登島，回味童年裡母親和奶奶帶他逛市集的片段，巧遇兒時玩伴奧莉薇亞，聊起近況，她重回學校讀法律，因為「不管幾歲都能重新開始」。

找不到生活重心的喬伊，咀嚼著這句話時，突然看到一間歇業的餐廳待售，靈光乍現買下餐廳，準備開瑪莉亞餐館（Enoteca Maria）紀念母親，央請布魯諾幫他做裝潢，接著說服母親摯友羅貝塔來當主廚，並上網徵求義籍奶奶們（Nonnas）加入。

過程中發生許多想不到的挑戰，奶奶主廚們因家鄉文化不同，頻起爭執，一度導致廚房失火、安檢不合格，差點無法開業。克服萬難開業了，卻遇上開幕夜大雷雨，又被當地人排外杯葛，再加上缺乏行銷人脈等種種困境，喬伊的資金用盡，也無法負擔主廚們的薪水，決定停業。

戲裡有許多動人細節，包括布魯諾偷偷賣車為其籌裝修費，卻隱而不宣；奶奶們在經歷革命情感後，又因安東妮亞幾句否定懷疑的話，引起羅貝塔不滿，要她離開。一向低調的特瑞莎此時突然喝止，大聲宣告：「我們不會放棄、不會走開，我們是聰明堅強的女人，是靈魂裡流著義大利血液的美女，我不會讓這一切以憤怒收場。」這裡點出關係中的重要元素，面對與表達情緒背後隱藏的真實感受。許多文化裡的衝突時刻，雙方常在憤怒中離開現場，無法正視愛、被肯定、被看見等需要，那些未能表達的，成為終生遺憾。

正如吉雅奶奶聽到喬伊的努力，一直被各方拒絕時，她說：「如果人們不來，那麼我們就送過去。」「人到最後，唯一的遺憾不是那些曾做過的，而是那些當初沒採取行動的事。」這話打動了他，把Nonnas的料理，親自送到美食評論家手中，翻轉餐館的命運。

真實世界中的Enoteca Maria在紐約史泰登島上已開業十多年，挺過疫情，餐館裡有義籍奶奶和世界奶奶兩個廚房，後者開放世界各地的奶奶分享拿手菜。老闆喬迪（Jody）深受母親與外婆影響，讓餐館傳遞家的感覺，更延續祖輩傳承的美好味道，還提供「食物、家庭、文化和Nonna」的免費訓練。「人在餐桌上不會變老」，在祖輩代代流傳的食物味道中應證。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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