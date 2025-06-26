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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】一句話 結成婚

2025/06/26 05:30

一句話 結成婚一句話 結成婚

文／詠餘

表弟的終身大事，是舅媽多年來的煩惱。表弟也從來沒有拒絕相親或是郊遊，但每次都是見一次面，吃一次飯後，就都無疾而終。

直到表弟因跑馬拉松認識一位女性好朋友，舅媽樂不可支，早已將那位視為日後的兒媳婦。但一年、兩年、三年過去了，一切都停留在原地。

有一次陪同舅媽去女方家拜訪，回程路上，我忍不住跟舅媽說：「我們要多為女方設想……」舅媽好奇地望著我，我接著說：「女方家裡都是女生，她排行老三，姊姊妹妹都嫁了，只有她仍住在家裡，如果您是她……」舅媽眼睛一亮，彷彿又看到了希望。

果然，半年後，接到了表弟要結婚的帖子。我問舅媽，是如何解開這一局的，舅媽說：「因為妳的提醒，我跟他們說，結了婚仍然可以住在娘家多陪陪親家。」一樁姻緣，一個老人家多年的心願，可以因著一句話，皆大歡喜。

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