【家庭plus．生活大補帖】心淨了 事就順了

心淨了 事就順了

文／noise

小時候每天睡前，媽媽總會問我：「今天過得怎麼樣？有學到什麼或哪裡可以做得更好？」

我覺得這樣的對話很煩，只想趕緊睡覺，心想：「不就是過了一天嗎？有什麼好總結的？」但媽媽總是笑著說：「每天整理一下內心，才不會讓情緒愈積愈亂。」

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成年後，才真正明白這個習慣的好。

每天都會經歷各種情緒，朋友的誤解、工作的壓力、未達成的目標……如果這些情緒沒有適時梳理，它們就像雜亂的房間，讓人喘不過氣。但當我靜下心來回顧一天的經歷，檢視自己的情緒時，內心便像被「打掃」了一遍，變得輕盈、清晰。

如今夜深人靜時，也總會問問自己：「今天的我，過得怎麼樣？」沒壓力地反思錯誤、肯定努力，也提醒自己明天該如何改進。這讓我不再只是盲目度日，而是更有意識地前進。

內心的整理，就像夜裡的一盞燈，讓人看清方向，也讓疲憊的心靈得以安放。

很多人教我們整理房間，卻很少人提醒我們，情緒和思緒也需要整理。幸好，媽媽幫我養成這個習慣，讓我在人生的道路上，能更從容地迎接每一天。

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