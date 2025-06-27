【藝術文化】台灣文化in大阪 巨偶艾拉、電氣神將走出戶外展演「萬變氣場」

拚場feat.電氣神將演出《狩siù》。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，將於8月在日本登場，展演活動主場域聚焦大阪中之島的古蹟中央公會堂，室內節目已於日前公布，另有一系列在中央公會堂東廣場的戶外演出，也於昨（26）日揭曉，文化部表示，戶外展演以「萬變氣場」為主題、「人性中的科技」為主軸，包括布袋戲、神將、當代戲偶、故事劇場與市集等，藉由開放的空間特性，以直接親和、創新互動的形式，帶給國際觀眾來自台灣的感官體驗。

藝術報國《艾拉－相遇中之島》由舞者協同操作4.2公尺高的大型偶演出。（林峻永攝，藝術報國提供）

將率先登場且每週都有演出的，是充滿未來想像的《艾拉－相遇中之島》，由台灣創作團隊「藝術報國」的5名舞者，協同操作4.2公尺高的大型偶「艾拉」，描繪這位來自未來的小學生如何踏上田野調查之旅，探索不同時空的文化與自然，並思考「我們能為未來留下什麼？」

請繼續往下閱讀...

文化總會在東京打響名號的「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，將首次前進大阪。（記者凌美雪攝）

專為首週熱場的《狩siù》，演出團隊「拚場」 ，光是團名的台語發音「piànn-tiûnn」就氣場充滿。透過與工研院合作的創新技術，讓神將穿戴裝置在動作間發出光與聲響，電氣神將千里眼、順風耳、電氣神將謝范將軍、千禧藝旦與女神官等角色，取徑傳統民間信仰，電光照亮前路，暗喻台灣等待後人繼續持光掃盲，驅散近代歷史的迷霧。

新勝景掌中劇團將攜光雕投影布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》登日。（文化部提供）

將於第2週登場的《伏魔英雄帖之再現白光劍》，是「新勝景掌中劇團」第2代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲，以哥哥傳承的劇團技藝、弟弟的動畫專長，並結合九天民俗技藝團現場鼓擊，展現科技成為傳統文化薪火相傳的嶄新語彙。

藝術家黃文浩與數位藝術基金會培育的科技藝術工作者團隊，將於第3週呈獻《移動故事屋》，以一個專為兒童與親子設計的移動帳篷，透過影像、故事、聲光效果，邀在地觀眾感受虛實合一的沉浸式互動體驗，為此，特別訓練日本演員，以日文講述台灣繪本故事。

第2、3週還有文化總會在日本已享負盛名的活動品牌「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，首次前進大阪，並擴大規模至連續2個週末舉行，此次將以「TAIWAN PLUS台日新風」為名，透過戶外市集、設計、藝術、美食等多元形式，展現台灣創意能量，打造台日共創的文化實驗場。

節目詳情可詢「We TAIWAN」官網（https://wetaiwan.tw），或各大社群平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法