自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣文化in大阪 巨偶艾拉、電氣神將走出戶外展演「萬變氣場」

2025/06/27 05:30

拚場feat.電氣神將演出《狩siù》。（文化部提供）拚場feat.電氣神將演出《狩siù》。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，將於8月在日本登場，展演活動主場域聚焦大阪中之島的古蹟中央公會堂，室內節目已於日前公布，另有一系列在中央公會堂東廣場的戶外演出，也於昨（26）日揭曉，文化部表示，戶外展演以「萬變氣場」為主題、「人性中的科技」為主軸，包括布袋戲、神將、當代戲偶、故事劇場與市集等，藉由開放的空間特性，以直接親和、創新互動的形式，帶給國際觀眾來自台灣的感官體驗。

藝術報國《艾拉－相遇中之島》由舞者協同操作4.2公尺高的大型偶演出。（林峻永攝，藝術報國提供）藝術報國《艾拉－相遇中之島》由舞者協同操作4.2公尺高的大型偶演出。（林峻永攝，藝術報國提供）

將率先登場且每週都有演出的，是充滿未來想像的《艾拉－相遇中之島》，由台灣創作團隊「藝術報國」的5名舞者，協同操作4.2公尺高的大型偶「艾拉」，描繪這位來自未來的小學生如何踏上田野調查之旅，探索不同時空的文化與自然，並思考「我們能為未來留下什麼？」

文化總會在東京打響名號的「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，將首次前進大阪。（記者凌美雪攝）文化總會在東京打響名號的「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，將首次前進大阪。（記者凌美雪攝）

專為首週熱場的《狩siù》，演出團隊「拚場」 ，光是團名的台語發音「piànn-tiûnn」就氣場充滿。透過與工研院合作的創新技術，讓神將穿戴裝置在動作間發出光與聲響，電氣神將千里眼、順風耳、電氣神將謝范將軍、千禧藝旦與女神官等角色，取徑傳統民間信仰，電光照亮前路，暗喻台灣等待後人繼續持光掃盲，驅散近代歷史的迷霧。

新勝景掌中劇團將攜光雕投影布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》登日。（文化部提供）新勝景掌中劇團將攜光雕投影布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》登日。（文化部提供）

將於第2週登場的《伏魔英雄帖之再現白光劍》，是「新勝景掌中劇團」第2代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲，以哥哥傳承的劇團技藝、弟弟的動畫專長，並結合九天民俗技藝團現場鼓擊，展現科技成為傳統文化薪火相傳的嶄新語彙。

藝術家黃文浩與數位藝術基金會培育的科技藝術工作者團隊，將於第3週呈獻《移動故事屋》，以一個專為兒童與親子設計的移動帳篷，透過影像、故事、聲光效果，邀在地觀眾感受虛實合一的沉浸式互動體驗，為此，特別訓練日本演員，以日文講述台灣繪本故事。

第2、3週還有文化總會在日本已享負盛名的活動品牌「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，首次前進大阪，並擴大規模至連續2個週末舉行，此次將以「TAIWAN PLUS台日新風」為名，透過戶外市集、設計、藝術、美食等多元形式，展現台灣創意能量，打造台日共創的文化實驗場。

節目詳情可詢「We TAIWAN」官網（https://wetaiwan.tw），或各大社群平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應