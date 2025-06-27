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【藝術文化】文策院新階段啟動 王時思提5大目標持續國際化

2025/06/27 05:30

【藝術文化】文策院新階段啟動 王時思提5大目標持續國際化文化內容策進院董事長暨文化部政務次長王時思（左）與文策院代理院長胡婷俐（右）昨日舉辦媒體茶敘，分享未來目標。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院新任董事長王時思上任將滿1個月，昨（26）日首度公開對外說明未來工作目標與政策方向，強調以文化部政務次長兼任董事長，是為了協助政策銜接與行政體制的溝通，而非干涉行政法人運作，未來文策院核心目標會持續往「國際化」前進。

王時思與代理院長胡婷俐昨日共同出席媒體茶敘，針對文策院自2019年成立至今的組織成長與產業觀察，王時思表示，文化內容產業的核心任務，是在劇烈變化的全球市場中搶得先機，而行政法人應發揮彈性與紀律兼具的組織特質，回應政府文化政策，也能靈活對應民間市場需求。她指出，兼任董事長的安排是協助文策院穩定行政節奏，搭建文化政策與產業現場之間的對話橋梁。王時思強調，臂距原則不等於與機構保持距離，而是確保在專業判斷與市場操作上不受行政與政治干預；文策院既使用國家預算，就該接受監督與檢驗，重點在於程序是否透明、目標是否清晰。

針對文策院未來工作方向，王時思提出5大目標：1是推動台灣文化內容產業轉型升級，面對科技變革與消費行為改變，強化從創作到行銷的產製體質；2是深化國際合製與市場拓展，強化資金、人脈與技術交流，突破台灣市場限制；3是依文化內容類型，制定差異化策略，強化台劇、電影、音樂與出版等領域的發展路徑與風格識別；4是提出支持政策，精準銜接政府資源與民間市場，強化IP落地與商業轉化；5是建立經營思維，推動文創加速器與人才培育機制，讓內容創作者從夢想走進產業。

此外，對於日前有學者對兼任人事提出「臂距原則」質疑，王時思回應，文化產業需整合資源與策略，目前階段應集中火力聚焦任務、強化品牌價值，而非僅做為補助窗口，未來將致力於制度調整、資源整合，交由專業院長與團隊帶領運作，自己不會干涉個別投資與選案。最後，她也預告新任院長人選預計於7月初董事會中決議。

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