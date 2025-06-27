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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台日共製流浪樹 日本大叔劇團52PRO！再登台

2025/06/27 05:30

台日共製的《流浪樹》，呈現二戰時期日本人與台灣人共同度過的歲月。（山峸製作提供）台日共製的《流浪樹》，呈現二戰時期日本人與台灣人共同度過的歲月。（山峸製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣新生代演員黃冠智因為台劇《聽海湧》與日本「52PRO！」團長塚原大助結緣，還因此獲邀到日本參與舞台劇演出，這齣名為《流浪樹》的台日共製作品，由「山峸製作設計」與「52PRO！」劇團共同打造，6月初在東京下北澤「本多劇場」演出完畢，本週移師台灣，將於國立台北藝術大學戲劇廳演出至6月29日。

【藝術文化】台日共製流浪樹 日本大叔劇團52PRO！再登台塚原大助期待透過《流浪樹》與台灣觀眾對話。
（山峸製作提供）

《流浪樹》以1944年東京郊區一間供應台灣料理的食堂為舞台，年輕台灣女性淑華與琉球出身的丈夫，為附近市井小民提供溫飽與心靈慰藉，淑華的弟弟阿明在東京就學，並投入戰時學生動員，一名新聞記者宇津井的來訪，牽起眾人間的羈絆。職人、工人、學生、教師與軍人，彼此交錯於這段歲月，直至戰爭結束後，命運各自離散，一場新的危機也悄然降臨⋯⋯。

「從島嶼來的孩子，如同流浪的樹」，強調即使在漂泊中，也能生根與成長，全劇融合台日語言文化、跨國創作流程與歷史考據，為2025年關渡藝術節最具深度的國際合作計畫之一。導演泉知束表示，人對人的思念是共通的，因此產生這齣戲。而塚原大助則分享，《聽海湧》是他第一次用台灣人的視角來看待戰爭這件事，有非常強烈的感受，也成為《流浪樹》創作的契機，期待台灣觀眾的反應。詳詢OPENTIX。

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