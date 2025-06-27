【自由副刊】 周桂音／灰

◎周桂音

◎周桂音

初抵巴黎那年冬天，極愛去住處附近的拉雪茲公墓看日落。夕照渲染一座座灰色墓碑，輝映成一片玫瑰色的古城。那年常在巴黎逛墓園，像朝聖一樣尋找一個又一個名字，感覺自己彷彿離某個曾經嚮往的時空更靠近了一點。

後來我才發現，一個人的名字、這名字象徵的事物、以及這個人本身，三者有時截然不同。

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初抵巴黎時，我並未發現拉雪茲公墓有火葬場，也沒想到，後來那會變成一個赴約地點。

她的名字沒有碑。告別、火化、灑落園區，全程五小時。她在安寧病房為自己選的道別曲，是妮娜．席夢的〈感覺真好〉。從此，無論在人生哪個角落聽見那歌詞，我總會想到她一向譏諷的眼神。「戳到妳們了吧。」或許她會這樣說。或許不。●

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