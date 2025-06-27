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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】相聚高歌 回憶青春

2025/06/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／平育

前陣子跟好幾位老同學中午聚餐，雖然大家都住在同一個城市，但久未見面，真是語多話又長，有人唏噓某些同學近年不堪的境遇，有人分享最近的旅遊趣聞，閒談之間，更拉近了彼此。

餐廳的休息時間到了，大家還依依不捨，突然有位同學提議，等下去唱歌如何？一時之間，大家面面相覷，接著聽到回應：「好久沒唱了耶，嗓子早就不行了……」諸如此類。

倒是有位向來熱心的同學說，「哎呀，就是因為好久沒唱了，就去開開嗓吧。或者，不如到我家來，我們大樓有卡拉OK，我還沒去過呢。」隨即打電話跟大樓管理室預約了時間。

如此這般，幾位有興趣的同學就約在幾年前才蓋好的新大樓，稍事參觀之後，就進入交誼廳，拿起歌本準備開唱。但大家好像真的很久沒唱歌了，一開始光是搜尋歌名就花老半天，但有人開始點歌後，隨著歌曲的旋律，好多青春回憶都回來了，更多人想起自己的拿手歌，管它破不破嗓，也開始扯開喉嚨。一時之間，唱和的人愈來愈多，老歌新歌齊飛，好不熱鬧。畢竟是老同學，依然很有共鳴，很多人說唱歌是全民運動，確實如此。

就這樣，大家盡興唱了兩、三個鐘頭，時間已近黃昏，我們都識相地告辭返家，回到家，大家也不約而同地以LINE感謝主人。熱心的主人回覆：「搬到這裡已經3年了，托大家的福，這是我第一次進交誼廳，感覺很好。歡迎各位常來！」

回想這一天，很感激主人熱心安排與款待，賓主盡歡，留下一個美好的回憶。確實，到了這個年紀，每個人都經歷了不少事情與不同的人生軌跡，如今還能夠相聚一堂回憶青春往事兼歡唱，真是一種福氣。

除此之外，我還有另一層領悟：「擇日不如撞日」，今天想做什麼就做吧，做不成也無所謂，改天再來！

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