【家庭plus．銀髮俱樂部】想開了 人生也開了

想開了 人生也開了

文／小哇

父親離世後，媽媽落寞些時，卻也堅持獨居，我們兄妹只好輪流回家陪老媽。

或許不捨我們南北奔波，老媽突然宣布，以後要當外食族，因為一個人煮飯，總要吃好幾餐，煮了快60幾年的飯，現在她要享受自由，過過單身女郎的生活，也叫我們別擔心 。

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她電話中總說她吃得比家裡好，之前一個人，因為擔心煮多要吃好幾餐，她都簡單一菜一湯，如今在外，她可多樣選擇，也不怕吃不完。為了親眼認證，回家後我跟媽媽去麵館，實際看媽媽如何點餐，只見老媽熟門熟路點了蔬菜滷味，菜色多樣，結帳時，媽媽還多付了待用餐，原來老媽不只來吃飽，還為他人留一碗麵……

最近老媽來電說，她現在不會閒閒沒事做，因為她參加鄉里長輩共食，去幫忙洗菜煮飯，共同參與大家的餐食烹煮。甚至，自爸走後，後面院子變成一堆雜草，她現在也整理成菜園，然後把收成的菜，拿到共食餐廳，為大家加菜。

媽媽改變了，不在沉溺喪偶悲傷，並且體驗許多新生活樂趣，當了半輩子家庭主婦，現在參與社區活動，積極適應新生活，蛻變後的老媽，生命似乎比前半生更躍動，「想開」成了媽媽最近的口頭禪，走入群體，有了樂觀的新生活，也在人生後半段旅程，體驗滿滿樂趣。

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