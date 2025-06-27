自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】想開了 人生也開了

2025/06/27 05:30

想開了 人生也開了想開了 人生也開了

文／小哇

父親離世後，媽媽落寞些時，卻也堅持獨居，我們兄妹只好輪流回家陪老媽。

或許不捨我們南北奔波，老媽突然宣布，以後要當外食族，因為一個人煮飯，總要吃好幾餐，煮了快60幾年的飯，現在她要享受自由，過過單身女郎的生活，也叫我們別擔心 。

她電話中總說她吃得比家裡好，之前一個人，因為擔心煮多要吃好幾餐，她都簡單一菜一湯，如今在外，她可多樣選擇，也不怕吃不完。為了親眼認證，回家後我跟媽媽去麵館，實際看媽媽如何點餐，只見老媽熟門熟路點了蔬菜滷味，菜色多樣，結帳時，媽媽還多付了待用餐，原來老媽不只來吃飽，還為他人留一碗麵……

最近老媽來電說，她現在不會閒閒沒事做，因為她參加鄉里長輩共食，去幫忙洗菜煮飯，共同參與大家的餐食烹煮。甚至，自爸走後，後面院子變成一堆雜草，她現在也整理成菜園，然後把收成的菜，拿到共食餐廳，為大家加菜。

媽媽改變了，不在沉溺喪偶悲傷，並且體驗許多新生活樂趣，當了半輩子家庭主婦，現在參與社區活動，積極適應新生活，蛻變後的老媽，生命似乎比前半生更躍動，「想開」成了媽媽最近的口頭禪，走入群體，有了樂觀的新生活，也在人生後半段旅程，體驗滿滿樂趣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應