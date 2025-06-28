【家庭plus．田舍生活】戒斷社群 神清氣爽

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

圖／王孟婷

相信多數人都習慣使用社群媒體，電話聯繫完全失去主流地位，無論是工作與私人通訊都得裝上大家慣用的APP，演變成不再是自己選擇，總之工作被規定，就非使用不可，即使有心抵抗，在職場卻是必需品。

〈終於覺悟〉從上癮到戒斷 正視內心需求

個人在5年前自主強行戒斷社群媒體上癮症，我本性非常討厭社交與團體活動，但還是嚴重上癮，時不時會檢查朋友動態，然後浪費了巨量時間，看完心情很空虛地覺得自制力太差。

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但讓我最痛苦的點不只是如此而已，最初使用社群是為了讓插畫作品有機會接觸更多人，不過在網路發文卻讓我成為無病呻吟的意見人士，大小感觸都想發布，回頭一看已經寫了那麼多無重點的垃圾話，如能療癒壓力那倒也還好，但個人的精神反饋卻很負面，愈寫愈鑽牛角尖，愈寫愈把注意力過分放在自己身上，靈魂沒得到自由，整個人被負面情緒綑綁。

戒斷社群媒體有難以言喻的心靈自由，放棄追蹤他人的日常瑣事，把注意力放在真正重要的事物，思考速度變靈活，也讓思慮周期更長更穩；重要的事件能經過反芻才做抉擇，焦慮的次數大幅下降，盲從的情況減少；對小事情能放鬆，對大事情能忍耐更久再決斷。總的來說，對自己的情緒控管更滿意了。

經歷對社群媒體從無到有，從上癮到戒斷，對我而言是一個很奇特的旅程，也就是繞了一大圈，才確認純樸與簡單的生活最適合自己，隱私權比分享更重要。至於有沒有人能一起對議題共鳴，我似乎沒有這種需求。

〈人生大躍進〉雜訊切斷 精氣神

大家應該在媒體上看過成功人士分享減少無用選擇，讓判斷力只用在最重要的決策，這件事在社群媒體過度方便後，更難執行，當我們一有感想、意見，就能立刻發布，並且在網路上有一小群人回饋主題意見。

我個人在實際上癮的經歷後，得到的是隨時巨量的瑣事雜訊，無時無刻判斷著訊息的正確性，自己只得到疲乏的精神與動盪的題外話，最後極難將注意力放在主題，反而只在題外話反覆繞圈，類似被陷阱絆住進退兩難，卻拚命掙扎的動物。

「奇妙在於，原本曾經以為資訊愈快速，思考會愈廣，實際上自己卻被大量雜訊淹沒！」而戒斷社群媒體，就有切斷同溫層雜訊的第一步功能，思考的視點反而更多角度，追求答案的方式從外部資料慢慢收斂到思考核心，不會追求無意義的共鳴，正確答案的浮現更顯確切。

在完全戒除後，最為清晰的點莫過於判斷文字與談話內容，能清楚辨認出一段文字有多少重點，內容是否只為吸引流量，這些效果比起單論「拿回時間自主權」有更深刻的實用性，成年人最想要的心靈自由在摒除雜訊陷阱後，可以隨時前進後退，讓自身更有機會成為有彈性的大人。

〈Check Point〉完全戒斷 這樣才算

之前分享過戒斷的過程，在這裡分享完全戒斷後的視角，完全戒斷是：

1.無須用意志力控管使用頻率，只在需要時才會打開APP，例如有要事聯繫、有新作品發布。

2.最關鍵的是，發布後也不會去檢查是否有人回覆。

3.平日有特殊感想，也不會想發布在網路上。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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