【藝週末．藝週推薦展覽】「適應」的時代─2025威尼斯建築雙年展巡禮

《第三天堂視角》。

文.攝影/記者董柏廷

《從種植園到展館》。

站在威尼斯軍火庫(Arsenale)入口,耳邊是冷氣外機的低鳴聲,悶熱襲人,教人無法久留。這不是展場的意外狀態,而是一場策畫良久的預演,同時也是一場關於未來生存條件的模擬實驗。「適應的時代」(The Age of Adaptation)由此揭幕。

《大象教堂》。

在全球邁入災難與適應交錯的關鍵時刻,義大利建築師、麻省理工學院教授卡洛.拉蒂(Carlo Ratti)擔任總策展人的第19屆威尼斯建築雙年展(Biennale Architettura 2025),便以「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」(智慧.自然.人工.集體)為題,於5月10日至11月23日在威尼斯軍火庫、綠園城堡(Giardini)、城市街區等處登場。

請繼續往下閱讀...

《計算帝國》。

拉蒂以結合intelligence(智慧)與gens(人群)的新造複合詞「Intelligens」為核心,聚焦自然智慧(Natural)、人工智慧(Articicial)與集體智慧(Collective)等面向,呈現他對於建築的反思。

《機器人的夢》。

由拉蒂策畫的大會主題展也以「適應的時代」為名,集結全球建築、科技、生態、哲學與藝術等領域,超過750位參與者、300件作品展出。拉蒂拋棄由單一策展人主導、逐件邀請的傳統線性模式,改採開放型策展,以「地下莖結構」(rhizomatic)規畫,讓策展不再是個人意志的展示,而是一座大型的「智慧實驗室」。

《共創》。

大會主題策展區

《我是一個奇異迴圈嗎?》。

第1主軸「自然智慧(Natural Intelligence)」:回溯自然與人類共構的歷史知識。義大利Cittadellarte團隊策畫的《第三天堂視角》(The Third Paradise Perspective),以運轉中的冷氣室外機開場,喚起全球升溫的集體經驗。

《另類都市主義》。

由Hyperlocal策畫的《從種植園到展館》(From Plantation to Pavilion)以香蕉為主題,反省全球每年生產約1.35億公噸的香蕉,也伴隨近1.15億公噸的農業廢棄物,深入探討香蕉的物種遷徙與其背後的貿易歷史與土地占用問題,串起地景、物種、歷史與知識,並將其廢料再製為建材。

《運河咖啡館》。

獲得特別推薦獎的《大象教堂》(Elephant Chapel),由泰國建築師Boonserm Premthada以大象糞磚建造一座4公尺高的拱頂空間,挑戰人們對建築材料的傳統想像。它輕盈卻堅固,通透卻穩定,當光線穿過拱頂,灑落一種近乎神聖的簡約,彷彿提示:自然與建築並非對立,而是彼此呼應的智慧體,邀請人們以開放態度看待世界,建築的未來能更加多元、有機、蘊含生命力。

巴林館。

第2主軸「人工智慧(Artificial Intelligence)」:聚焦演算法、感測器、機器學習與建築設計的關聯,探討科技如何成為建築的新感官。

英國館。

美國學者Kate Crawford與塞爾維亞學者Vladan Joler策畫的《計算帝國》(Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power since 1500),榮獲銀獅獎最具潛力藝術家獎,是一幅長達24公尺的大型視覺宣言,梳理自1500年以來的科技模式,聚焦殖民主義、軍事化、自動化與圈地運動,揭示權力機制如何延續至今,提醒著:人工智慧並非中性,而是權力機器的延伸,是一場對權力與技術糾葛的批判性閱讀。

梵蒂岡館。

其中更有3件以AI人形機器人為主角的作品,引發哲思。由Philip Yuan與Bin He打造的《共創》(CO-POIESIS),呈現AI如何從模仿者進化為音樂與舞蹈節奏的共創者;日本學者池上高志與比利時科學家Luc Steels的《我是一個奇異迴圈嗎?》(Am I a Strange Loop?)邀請觀眾對具備情境記憶的機器人Alter3用任何語言提出問題,並試著觀察它是否能產生自我意識;而瑞士Gramazio Kohler研究室的《機器人的夢》(A Robot’s Dream)則以懸浮於曲牆中的機器人形體,試圖透過演算法探討機器人如何「夢見」建築,此座不僅延伸「Artificial」的技術命題,更回應「Collective」的社會倫理,令人不得不想:在由鋼筋與演算法共同構成的未來世界,人類還握有多少設計權?

第3主軸「集體智慧(Collective Intelligence)」:強調群體參與及社群組織的設計方法,關注非專業者、非標準程序的智慧貢獻,並提出建築應回歸社會本體的可能性。

奈及利亞建築師Tosin Oshinowo的《另類都市主義》(Alternative Urbanism),記錄拉各斯自我組織市場如何在無政府規畫下生成空間治理邏輯。智利行動智庫ELEMENTAL作品《從所有物到歸屬感》(From Belongings to Belonging),則以災後住宅、公用廣場等原型建築應對毒品暴力與都市貧窮交織下的社會不穩。終章「Out」引導觀者望向太空,從宇宙尺度反觀地球棲居問題。

由法國電子音樂藝術家Jean-Michel Jarre打造的《氧氣城》(Oxyville)是一場純聲響建築旅程,360度環繞音場,讓人閉眼時,像在腦中建築一座由聲音取代混凝土來重構的一座非物質城市。建築,在此是由耳朵蓋起來的城市,翻新人們對建築的定義。

英國Heatherwick Studio與Aurelia Institute合作打造的《太空花園》(Space Garden)提出未來植物溫室原型,整體由31個獨立控溫植物艙組成,可培養藻類、真菌與開花植物,模擬太空中自給自足的食物與氧氣系統,探問太空殖民中的建築角色與情感連結。

金獅獎最佳藝術家得主美國建築師事務所Diller Scofidio+Renfro的《運河咖啡館》(Canal Café),則將威尼斯潟湖水淨化後煮成濃縮咖啡,讓觀眾透過味覺參與一場從汙水回收到記憶重建的城市寓言,那是一口來自未來的咖啡,帶著過濾的記憶與毒素餘韻,重申建築亦可是味覺的敘事載體。

得獎國家館

徜徉「威尼斯街區」,抵達「綠園城堡」近70座國家館,以不同角度與大會主題展開對話,有的從材料出發、有的從歷史修復切入,也有以身體與性別做為場域,重新辯證「智慧」的形式。觀眾也將進入一場「多聲部」的建築對話,以下特別介紹其他得獎國家館。

◆金獅獎最佳國家館(Golden Lion for Best National Participation):巴林館|《Heatwave》:公共空間成為氣候庇護所

《Heatwave》聚焦「極端高溫」,運用巴林地區的被動降溫工法,展現可於公共空間與戶外工作環境實施的建築策略,企圖以建築如何透過結構性遮蔽、氣流控制與熱反應材料設計,回應極端氣候的生存挑戰。將傳統智慧與當代表現力融合,連結地下環境與室外空氣,探索被動式降溫的可能性,因而獲獎。

◆特別提名國家館(Special mention as National Participation):英國館|《Geology of Britannic Repair》:修補帝國與地質的傷痕

以大型土壤切面與歷史材料殘片組成展場建築外觀,反思英國過往殖民如何牽動全球建築材料流與資源耗竭。策展人提出「修復做為智慧」,回應「Collective」與「Artificial」之間的結構關係,並認為,唯有修補創傷,智慧才能生根。此作品為國家館特別推薦獎之一。

◆特別提名國家館(Special mention as National Participation):梵蒂岡館|《Opera aperta》:修復與照護

在生態危機與過度消費的背景下,梵蒂岡館拒絕「創新」等同於「全新」,改以活化一座已經停用的教堂,將之打造成「施工中」的公共實驗空間,結合修復與文化交流,邀請觀眾共同參與意義生產與文化交換的過程,實踐「集體」的策展精神。梵蒂岡館將建築視為集體修復行動,強調修補與再利用,而非替換與汰舊,並在為期6個月的展期中,讓當地工匠與學徒共同參與修復工程。現場設有公共廚房,供觀眾與社區居民透過共享空間,展開文化交流及對話。待修繕完成後,整體空間亦將轉化為供音樂人使用的排練場與儲藏室,為幾成廢墟的空間賦予新生命。

結語

第19屆威尼斯建築雙年展面對環境議題,不直接給出答案,而是放大「智慧」的各種可能,各館針對材料、歷史、技術、身體詮釋有其巧妙,但都指向同一個核心:人類若要存續,必須學會重新與世界共處。

神話與烏托邦或許不存在,但在這座正被海水侵蝕的城市之中,觀眾足以看見來自不同「節點」的微光。建築,不只是保護人們免於外在侵襲,也能擴張為人們對世界感知的神經系統,當Intelligens成為願景,真正的智慧,從學會「放棄控制」開始。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法