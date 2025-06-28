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【藝週末．藝週推薦展覽】「適應」的時代─2025威尼斯建築雙年展巡禮

2025/06/28 05:30

《第三天堂視角》。《第三天堂視角》。

文．攝影／記者董柏廷

《從種植園到展館》。《從種植園到展館》。

站在威尼斯軍火庫（Arsenale）入口，耳邊是冷氣外機的低鳴聲，悶熱襲人，教人無法久留。這不是展場的意外狀態，而是一場策畫良久的預演，同時也是一場關於未來生存條件的模擬實驗。「適應的時代」（The Age of Adaptation）由此揭幕。

《大象教堂》。《大象教堂》。

在全球邁入災難與適應交錯的關鍵時刻，義大利建築師、麻省理工學院教授卡洛．拉蒂（Carlo Ratti）擔任總策展人的第19屆威尼斯建築雙年展（Biennale Architettura 2025），便以「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」（智慧．自然．人工．集體）為題，於5月10日至11月23日在威尼斯軍火庫、綠園城堡（Giardini）、城市街區等處登場。

《計算帝國》。《計算帝國》。

拉蒂以結合intelligence（智慧）與gens（人群）的新造複合詞「Intelligens」為核心，聚焦自然智慧（Natural）、人工智慧（Articicial）與集體智慧（Collective）等面向，呈現他對於建築的反思。

《機器人的夢》。《機器人的夢》。

由拉蒂策畫的大會主題展也以「適應的時代」為名，集結全球建築、科技、生態、哲學與藝術等領域，超過750位參與者、300件作品展出。拉蒂拋棄由單一策展人主導、逐件邀請的傳統線性模式，改採開放型策展，以「地下莖結構」（rhizomatic）規畫，讓策展不再是個人意志的展示，而是一座大型的「智慧實驗室」。

《共創》。《共創》。

大會主題策展區

《我是一個奇異迴圈嗎？》。《我是一個奇異迴圈嗎？》。

第1主軸「自然智慧（Natural Intelligence）」：回溯自然與人類共構的歷史知識。義大利Cittadellarte團隊策畫的《第三天堂視角》（The Third Paradise Perspective），以運轉中的冷氣室外機開場，喚起全球升溫的集體經驗。

《另類都市主義》。《另類都市主義》。

由Hyperlocal策畫的《從種植園到展館》（From Plantation to Pavilion）以香蕉為主題，反省全球每年生產約1.35億公噸的香蕉，也伴隨近1.15億公噸的農業廢棄物，深入探討香蕉的物種遷徙與其背後的貿易歷史與土地占用問題，串起地景、物種、歷史與知識，並將其廢料再製為建材。

《運河咖啡館》。《運河咖啡館》。

獲得特別推薦獎的《大象教堂》（Elephant Chapel），由泰國建築師Boonserm Premthada以大象糞磚建造一座4公尺高的拱頂空間，挑戰人們對建築材料的傳統想像。它輕盈卻堅固，通透卻穩定，當光線穿過拱頂，灑落一種近乎神聖的簡約，彷彿提示：自然與建築並非對立，而是彼此呼應的智慧體，邀請人們以開放態度看待世界，建築的未來能更加多元、有機、蘊含生命力。

巴林館。巴林館。

第2主軸「人工智慧（Artificial Intelligence）」：聚焦演算法、感測器、機器學習與建築設計的關聯，探討科技如何成為建築的新感官。

英國館。英國館。

美國學者Kate Crawford與塞爾維亞學者Vladan Joler策畫的《計算帝國》（Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power since 1500），榮獲銀獅獎最具潛力藝術家獎，是一幅長達24公尺的大型視覺宣言，梳理自1500年以來的科技模式，聚焦殖民主義、軍事化、自動化與圈地運動，揭示權力機制如何延續至今，提醒著：人工智慧並非中性，而是權力機器的延伸，是一場對權力與技術糾葛的批判性閱讀。

梵蒂岡館。梵蒂岡館。

其中更有3件以AI人形機器人為主角的作品，引發哲思。由Philip Yuan與Bin He打造的《共創》（CO-POIESIS），呈現AI如何從模仿者進化為音樂與舞蹈節奏的共創者；日本學者池上高志與比利時科學家Luc Steels的《我是一個奇異迴圈嗎？》（Am I a Strange Loop?）邀請觀眾對具備情境記憶的機器人Alter3用任何語言提出問題，並試著觀察它是否能產生自我意識；而瑞士Gramazio Kohler研究室的《機器人的夢》（A Robot’s Dream）則以懸浮於曲牆中的機器人形體，試圖透過演算法探討機器人如何「夢見」建築，此座不僅延伸「Artificial」的技術命題，更回應「Collective」的社會倫理，令人不得不想：在由鋼筋與演算法共同構成的未來世界，人類還握有多少設計權？

第3主軸「集體智慧（Collective Intelligence）」：強調群體參與及社群組織的設計方法，關注非專業者、非標準程序的智慧貢獻，並提出建築應回歸社會本體的可能性。

奈及利亞建築師Tosin Oshinowo的《另類都市主義》（Alternative Urbanism），記錄拉各斯自我組織市場如何在無政府規畫下生成空間治理邏輯。智利行動智庫ELEMENTAL作品《從所有物到歸屬感》（From Belongings to Belonging），則以災後住宅、公用廣場等原型建築應對毒品暴力與都市貧窮交織下的社會不穩。終章「Out」引導觀者望向太空，從宇宙尺度反觀地球棲居問題。

由法國電子音樂藝術家Jean-Michel Jarre打造的《氧氣城》（Oxyville）是一場純聲響建築旅程，360度環繞音場，讓人閉眼時，像在腦中建築一座由聲音取代混凝土來重構的一座非物質城市。建築，在此是由耳朵蓋起來的城市，翻新人們對建築的定義。

英國Heatherwick Studio與Aurelia Institute合作打造的《太空花園》（Space Garden）提出未來植物溫室原型，整體由31個獨立控溫植物艙組成，可培養藻類、真菌與開花植物，模擬太空中自給自足的食物與氧氣系統，探問太空殖民中的建築角色與情感連結。

金獅獎最佳藝術家得主美國建築師事務所Diller Scofidio＋Renfro的《運河咖啡館》（Canal Café），則將威尼斯潟湖水淨化後煮成濃縮咖啡，讓觀眾透過味覺參與一場從汙水回收到記憶重建的城市寓言，那是一口來自未來的咖啡，帶著過濾的記憶與毒素餘韻，重申建築亦可是味覺的敘事載體。

得獎國家館

徜徉「威尼斯街區」，抵達「綠園城堡」近70座國家館，以不同角度與大會主題展開對話，有的從材料出發、有的從歷史修復切入，也有以身體與性別做為場域，重新辯證「智慧」的形式。觀眾也將進入一場「多聲部」的建築對話，以下特別介紹其他得獎國家館。

◆金獅獎最佳國家館（Golden Lion for Best National Participation）：巴林館｜《Heatwave》：公共空間成為氣候庇護所

《Heatwave》聚焦「極端高溫」，運用巴林地區的被動降溫工法，展現可於公共空間與戶外工作環境實施的建築策略，企圖以建築如何透過結構性遮蔽、氣流控制與熱反應材料設計，回應極端氣候的生存挑戰。將傳統智慧與當代表現力融合，連結地下環境與室外空氣，探索被動式降溫的可能性，因而獲獎。

◆特別提名國家館（Special mention as National Participation）：英國館｜《Geology of Britannic Repair》：修補帝國與地質的傷痕

以大型土壤切面與歷史材料殘片組成展場建築外觀，反思英國過往殖民如何牽動全球建築材料流與資源耗竭。策展人提出「修復做為智慧」，回應「Collective」與「Artificial」之間的結構關係，並認為，唯有修補創傷，智慧才能生根。此作品為國家館特別推薦獎之一。

◆特別提名國家館（Special mention as National Participation）：梵蒂岡館｜《Opera aperta》：修復與照護

在生態危機與過度消費的背景下，梵蒂岡館拒絕「創新」等同於「全新」，改以活化一座已經停用的教堂，將之打造成「施工中」的公共實驗空間，結合修復與文化交流，邀請觀眾共同參與意義生產與文化交換的過程，實踐「集體」的策展精神。梵蒂岡館將建築視為集體修復行動，強調修補與再利用，而非替換與汰舊，並在為期6個月的展期中，讓當地工匠與學徒共同參與修復工程。現場設有公共廚房，供觀眾與社區居民透過共享空間，展開文化交流及對話。待修繕完成後，整體空間亦將轉化為供音樂人使用的排練場與儲藏室，為幾成廢墟的空間賦予新生命。

結語

第19屆威尼斯建築雙年展面對環境議題，不直接給出答案，而是放大「智慧」的各種可能，各館針對材料、歷史、技術、身體詮釋有其巧妙，但都指向同一個核心：人類若要存續，必須學會重新與世界共處。

神話與烏托邦或許不存在，但在這座正被海水侵蝕的城市之中，觀眾足以看見來自不同「節點」的微光。建築，不只是保護人們免於外在侵襲，也能擴張為人們對世界感知的神經系統，當Intelligens成為願景，真正的智慧，從學會「放棄控制」開始。

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