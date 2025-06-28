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【藝術文化】故宮南院今年第50萬遊客到訪 神奈川沖浪裏展至明日

2025/06/28 05:30

故宮南院處長彭子程（左1）致贈禮物給今年第50萬名觀眾一家人。（故宮南院提供）故宮南院處長彭子程（左1）致贈禮物給今年第50萬名觀眾一家人。（故宮南院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區開館10週年，推出人氣國際大展「江戶浮世之美」特展好評不斷，昨天逢「夏日親子藝術月—浮世藝想曲」暑期活動開跑，迎來今年第50萬名入館觀眾，是來自新北市淡水區盧姓一家4口。盧爸爸說，安排3天2夜嘉義之旅，昨第2天參觀南院，幸運成為第50萬名遊客，全家人都非常開心。

「江戶浮世之美」吸引許多民眾觀看。 （記者林宜樟攝）「江戶浮世之美」吸引許多民眾觀看。 （記者林宜樟攝）

南院處長彭子程昨致贈「江戶浮世之美」特展圖錄及紀念提袋給盧姓夫妻及兩位孩子。盧爸爸說，因女兒閱讀小說《仙靈傳奇》安排到南院探訪古物，沒想到成為今年第50萬名入館觀眾，感到無比幸運。

故宮院長蕭宗煌表示，今年夏日親子藝術月安排適合親子探索、遊戲的活動，園區有戶外劇場、體能活動、水舞燈光秀及無人機展演，希望透過不同空間、多元設計活動，來打造五感體驗環境。

廣受歡迎的「江戶浮世之美」特展中，浮世繪師葛飾北齋知名的富嶽三十六景〈神奈川沖浪裏〉，及被暱稱為「黑富士」的〈山下白雨〉兩幅作品展期至明天，請民眾把握機會觀賞。

7月1日起，葛飾北齋富嶽三十六景〈五百羅漢寺榮螺堂〉及〈甲州三坂水面〉，及浮世繪師歌川廣重〈東都繁榮之圖〉、歌川國貞〈江戶花屋船的消暑納涼〉等作品，即將登場。因應農曆鬼月到來，7月29日起，浮世繪師歌川國芳繪製有大骷顱頭的作品〈相馬的古內裏〉，也將與大家見面。

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