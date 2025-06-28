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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】攝影中心推夏日影像系列活動 暑期開跑

2025/06/28 05:30

網路創作者「5cm小人物の日常」的國美老師，將帶領親子透過縮微攝影，創作有趣的逐格動畫。 （攝影中心提供）網路創作者「5cm小人物の日常」的國美老師，將帶領親子透過縮微攝影，創作有趣的逐格動畫。 （攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心主辦的暑期系列活動將於7至8月展開，以親子工作坊與教師研習課程雙軌並行，邀請家庭與教育工作者走進影像世界，在創意與知識中，共度一段充實夏日時光。

「夏日影像特攻隊」系列親子工作坊，於暑假開跑。 （攝影中心提供）「夏日影像特攻隊」系列親子工作坊，於暑假開跑。 （攝影中心提供）

親子工作坊「夏日影像特攻隊」分為兩階段推出創作任務。7月5、27日舉行的「行動代號01.影像逐格啟動」，由知名創作者「5cm小人物の日常」國美老師帶領，運用縮微攝影製作逐格動畫，讓孩子與家長一起「縮小」進入想像力世界。8月16、27日則是「行動代號02.拼貼密碼大追查」，由攝影藝術家鄧博仁指導，從街景拍攝與拼貼創作出發，引導孩子拼湊個人記憶的影像圖譜。

教師研習「歇熱（hioh-juah）時期的寫真講座」系列，聚焦影像教育與台灣歷史文化：7月23日邀請台灣文學研究者鄧慧恩，透過典藏影像分享教學方法與關鍵詞概念；7月26日座談「你借我眼睛，我借你鏡頭」由攝影師陳文宏與鄧慧恩對談，探討影像如何轉化為課堂工具；7月29日文化研究者石牧民以「照片告訴我們的隱藏故事」為題，分享歷史教學的多元詮釋路徑。課程全程以台語進行，並提供教學素材包，讓教師帶著收穫回到教室。活動詳詢攝影中心官網。

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