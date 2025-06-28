【藝術文化】台博館台灣有犀特展開幕 台灣犀牛化石大集合

展覽以半世紀前由台南陳氏兄弟挖掘出的犀牛牙齒化石為起點。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館主辦，國立自然科學博物館與台南市立博物館左鎮化石園區共同合辦的「台灣有犀」特展，即日起於台博館本館登場，展期至115年5月31日止。此次展覽回顧半世紀前台灣化石發現史的關鍵時刻，並整合最新研究成果與國際化石展品，重現史前犀牛在台灣大地奔馳的壯闊景象。

台灣白犀牛的骨骼標本在展間完整呈現。 （記者董柏廷攝）

展覽緣起自1970年代，陳世卿與陳世明兩兄弟於台南左鎮菜寮溪意外挖掘出犀牛化石，開啟台博館於1972年正式展開考古調查的序幕。該批化石後經台博館與國際團隊長年鑑定，確認為早坂犀牛，並於2022年重新命名為台灣特有種「早坂島犀」，成為研究台灣及亞洲古生物演化的重要依據。

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台博館館長陳登欽表示，「台灣有犀」特展延續1974年首次展出的「二百萬年犀牛化石復原展覽」精神，透過當年展場照片、新聞剪報、學術觀點與典藏成果對照，讓新世代觀眾了解台灣在古生物學界的重要地位，也讓觀眾一探台灣古生物研究的源起與轉變。

本次展覽除聚焦台灣犀牛，更擴及全球哺乳動物演化歷程與奇蹄目動物多樣性，展品涵蓋現生白犀牛與馬的骨骼標本，以及美國漸新世的「內布拉斯跑犀」、「王雷獸」、中國甘肅的安氏大唇犀與三趾馬、俄羅斯腔齒犀等珍稀化石，構築古今動物共展的壯觀場景。展覽亦特別以絨毛動物模型重現台南左鎮早坂犀生活環境，並規畫台灣各地化石動物群介紹，從南部礦地到北部平原，呈現史前台灣的生物多樣性。教育推廣面向則強化親子互動體驗，打造寓教於樂的自然科學入門，激發觀眾對古生物演化與化石解碼的好奇心與探索慾。展覽詳詢台博館官網。

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