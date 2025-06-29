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奈良美智跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石開展 賴清德：台日民眾跟著畫作去旅行

2025/06/29 05:30

奈良美智的陶土作品也很特別。（記者盧賢秀攝）奈良美智的陶土作品也很特別。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕知名的日本藝術家奈良美智舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」畫展，昨（28）日在新北市瑞芳區金瓜石的「台電金水基地」展出。〈朦朧潮濕的一天〉是他為台灣創作的作品，已在高雄、屏東和澎湖等地巡展，第4站在新北展覽到9月28日，展覽作品包括新的創作、早期素描、陶器與攝影作品等共78件，是巡展以來數量最多的一次。

總統賴清德（中）、台灣電力公司董事長曾文生（左）出席日本藝術家奈良美智（右）「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展開幕。（記者盧賢秀攝）總統賴清德（中）、台灣電力公司董事長曾文生（左）出席日本藝術家奈良美智（右）「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展開幕。（記者盧賢秀攝）

賴清德總統昨天出席開幕展，他表示，很高興再次欣賞這幅畫作，充滿朦朧美和神祕感，畫中小女孩的眼睛就像寶石，讓人看了心情愉快，邀請台、日民眾跟著奈良美智的畫作到處去旅行。奈良美智說，先前在澎湖展出時，前總統蔡英文曾到場參觀，「能夠和台灣兩位總統握手，我應該是非常幸福的日本人吧！」

〈河畔女孩〉是奈良美智來到金瓜石才完成的畫作。（記者盧賢秀攝）〈河畔女孩〉是奈良美智來到金瓜石才完成的畫作。（記者盧賢秀攝）

賴清德表示，先前第一次與奈良美智見面時，就邀請他為台灣創作，謝謝他很慷慨地答應，昨天再次見面，感覺奈良美智和初次見面時一樣年輕、輕鬆與自在，國語講得更好了。

許多民眾來觀賞〈朦朧潮濕的一天〉畫作。（記者盧賢秀攝）許多民眾來觀賞〈朦朧潮濕的一天〉畫作。（記者盧賢秀攝）

賴清德指出，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」是從2023年開始的10年計畫，從高雄出發去過澎湖、屏東，昨天來到金瓜石，未來還會巡展更多地方，希望台、日民眾都來欣賞奈良美智的作品，台灣有很多景點、美食和文化受到日本人喜愛，希望藉此開闢新的旅遊方式，讓台、日民眾跟著畫作到處去旅行。

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽，有6件是奈良美智今年的新創作，其中，〈河畔女孩〉剛到台灣時是初步模型，奈良美智抵達金瓜石展場後，才將作品完成。另外，在本次金瓜石的展覽，還有4位台灣年輕的新銳藝術家共同展出，讓台、日之間的藝術文化交流，激盪得更多元、豐富。

昨天參加開幕活動的還有日本交流協會代表片山和之、台電董事長曾文生、中華文化總會秘書長李厚慶等人。

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展採線上預約制，免費參觀，開放時間為上午10點到晚上6點（週一公休）。相關展覽資訊詳詢奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。

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