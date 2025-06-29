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紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航 昨前進南港

2025/06/29 05:30

紙風車《台灣幻想曲》中「唐吉軻德」演出，為孩子們帶來藝術的啟蒙與感動。（記者董柏廷攝）紙風車《台灣幻想曲》中「唐吉軻德」演出，為孩子們帶來藝術的啟蒙與感動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由紙風車文教基金會主辦的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」，暑假前首場演出昨（28）日晚間在台北市南港區熱鬧登場，帶來深受親子喜愛的《台灣幻想曲》，吸引超過3千名觀眾參與。活動今日將續往桃園市大園區，為地方學童送上學期末的藝術饗宴。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」第3輪，昨日在台北市南港區登場，吸引超過3千人觀賞。（紙風車提供）「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」第3輪，昨日在台北市南港區登場，吸引超過3千人觀賞。（紙風車提供）

適逢學期末，南港演出現場湧入大量人潮，充滿放假前的喜悅氛圍。演出場地鄰近中國信託金融園區，現場設有多個園區廠商攤位，氣氛如同嘉年華會，不少觀眾特地搭乘捷運前來欣賞，現場有家長表示，「週末特地帶國中孩子前來看戲，為暑假開啟難忘的一頁。」

此次演出獲得中國信託慈善基金會、昇恆昌免稅商店及各界熱心人士大力支持。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「每一場368兒童藝術工程的演出，不只是戲劇，更是孩子的第1場藝術啟蒙。感謝中國信託慈善基金會與昇恆昌長期以來的信任與同行，讓我們能在孩子放暑假前，把夢想與歡笑帶到南港、大園，也會持續帶進全台各角落。我們相信，只要持續做、願意走，就能為孩子鋪出一條屬於希望與藝術的道路。」

中國信託基金會表示，秉持「Love for Kids」的公益理念，長期關懷與扶助偏鄉兒童，持續推動全方位的陪伴與教育資源。已贊助過超過25場的演出，未來仍會持續支持紙風車「陪伴台灣孩子走上藝術的第一哩路」的理念。

紙風車368藝術工程自第3輪啟動以來，已巡演嘉義、雲林、台南、高雄、屏東、彰化等地，累積觀賞人數突破4萬人，持續為孩子們帶來藝術的啟蒙與感動。

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