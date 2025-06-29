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台灣豫劇團夏韻—豫見青主角公演 7/26起登場

2025/06/29 05:30

台灣豫劇團2025年夏韻公演《徐策跑城》林文瑋（左起）、《艷陽樓》吳紹騰、《司文郎》林原茂主演。（台灣豫劇團提供）台灣豫劇團2025年夏韻公演《徐策跑城》林文瑋（左起）、《艷陽樓》吳紹騰、《司文郎》林原茂主演。（台灣豫劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣豫劇團主辦的「夏韻—豫見青主角」公演，將於7月26、27日，在高雄中山堂劇場登場。此次演出為該團經典傳承計畫的成果，匯集6齣風格迥異的經典劇目，邀集中、青輩演員齊聚舞台，展現台灣豫劇青春熱血與技藝傳承。

台灣豫劇團2025年夏韻公演《秋江》蔡希澄（左起）、《盜銀壺》李安傑、《捧印》謝文琪主演。（台灣豫劇團提供）台灣豫劇團2025年夏韻公演《秋江》蔡希澄（左起）、《盜銀壺》李安傑、《捧印》謝文琪主演。（台灣豫劇團提供）

本次演出由國家文藝獎得主王海玲、高雄文藝獎得主殷青群、傳藝金曲獎雙金得主周以謙擔任製作指導，透過資深表演藝術家的經驗傳授，為年輕演員注入深厚戲曲底蘊與創新詮釋，讓經典劇碼煥發新意。

首日演出，《徐策跑城》由林文瑋飾演老臣徐策，展現年邁忠臣捨身救主的膽識與智略；林原茂主演的《司文郎》改編自《聊齋志異》，用超長水袖與爆發力唱腔揭露腐敗官場；《艷陽樓》則由吳紹騰領銜，重現徐士英與群雄對抗惡霸高登的俠義傳奇。

第2日則由蔡希澄主演的《秋江》打頭陣，描述女主角陳妙常為愛衝破世俗束縛的勇敢之舉，充滿柔情與浪漫。謝文琪詮釋的《捧印》，展現巾幗英雄穆桂英重披戰袍、義無反顧的壯烈精神；《盜銀壺》由李安傑主演，詼諧中帶著人情溫度，透過一樁盜壺行動，引出一段動人心弦的故事轉折。

台灣豫劇團此次「夏韻」公演除了展現青年演員的舞台實力，也呼應團隊對於戲曲藝術傳承與推廣的長期耕耘。演出詳詢OPENTIX網站。

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