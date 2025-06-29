【家庭plus．徵文大拼盤】家庭感動時刻

圖／顏寧儀

親子教養過程中，讓孩子記住與家人一起的感動時光，是很重要的喔……

圖／顏寧儀

〈週末家庭活動〉美食之旅 時光定格

文／琪花異草（台中市）

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每逢電視播放美食節目，父親總是眼睛發亮，立刻轉頭問：「這家在哪裡？」

週末便成了我們的美食之旅，從南屯牛肉麵到豐原肉圓，他總會計畫好路線，開著車載我們逐一探訪。

那次，我們前往清水紫雲巖參拜後，依計畫去士官長擀麵店。可惜店家公休，父親看著我們失望的臉龐，笑著說：「沒關係，附近還有阿財米糕和榕樹下阿婆冰！」我們擠在狹小攤位旁，米糕香氣瀰漫空氣中。父親舉起手機，捕捉我們咬下米糕的瞬間。

如今，父親已羽化成仙。每次點開Google評論，那張照片依舊在：父親摟著我們一家人，笑容溫暖，彷彿怕這份幸福從指縫間溜走。照片裡的父親依舊笑著，手臂緊緊攬著我們，而現實裡，我們早已散落在時光深處。

「或許時光無法倒流，但那一刻的我們一家人，永遠定格在照片中的陽光裡。」那片陽光，就像父親溫柔的擁抱，將我們的幸福時光封存在記憶裡，無論歲月如何流轉，照片裡的笑容依舊熾熱。

〈一起坐下喝茶〉品茗拉近心距離

文／李奕縈（台北市）

老爸退休後迷上品茗，各種茶葉、茶器與無不仔細研究，起初從陽春版紅土壺開始，接著迷上鑄鐵壺，現在的愛壺則是銀壺。

我跟弟弟長年北漂，連續假期才返鄉，每每回到家品嘗媽媽味，飽餐一頓後，老爸總會吆喝大家喝茶。相較熱情奔放的老媽，老爸較內斂寡言，但在泡茶過程中，彷彿打開神祕開關，老爸開始滔滔不絕地分享他手中寶貝，「銀壺天然抗菌，釋放的銀離子能淨化水質，與茶湯的微量元素產生微妙反應，使茶口感更柔和、更具層次感……」

除了茶壺，他對茶葉也很講究，「這是台灣的阿里山紅茶，屬於『全發酵』茶類，一斤要1600元，如果用紅土壺泡茶，100的水浸泡12秒，如果是導熱極快的銀壺，3秒就要倒出來。」老爸邊說邊注意牆上的時鐘，邊熟練地將深紅色茶湯注入我們的專屬茶杯，瞬間香氣四溢。

看著我們細細品茗，老爸眼裡透著光，欣喜神情溢於言表，緩緩流入胃裡的溫熱茶湯，彷彿老爸餘韻無窮的愛，暖著我們一家人的心。

〈剛出爐的美味〉現炸甜甜圈 全家齊力

文／Lingo（台北市）

對於五年級前段班的我來說，小時候吃零食不像現在有這麼多選擇。

炎熱夏天綠豆湯裝在結冰盒裡，就是透心涼的冰棒。或是，媽媽會做蓮藕冰，嘴裡咬著薄薄一片片蓮藕，讓我們解饞也消暑。但，讓我幾十年來忘不了的美好感動回憶，卻是甜甜圈。

記得姊姊在學校上家政課時，老師教她們做甜甜圈，還發給每人食譜帶回家試做看看。當姊姊放學後，展示老師發的食譜，讓我羡慕地一直問，吃到剛做好撒上糖粉甜甜圈味道如何。

姊姊自告奮勇說，這個週末做給我吃。媽媽欣然答應買齊食譜上面所需材料。爸爸將飯桌上面雜物移開，洗刷乾凈後，成為擀麵粉檯面。全家人分工合作，齊心製作滿桌的甜甜圈。姊姊負責炸、我遞送甜甜圈，鋪滿桌面盤子，撒上白色糖粉、油滋滋作響甜甜圈。不過，全家齊力同心僅此一次，因為姊姊覺得好辛苦，炸好甜甜圈的速度，趕不上弟妹吃掉速度，而且連爸媽也忘了幫姊姊留甜甜圈，只顧跟著吃甜甜圈。

〈親友歡聚時光〉家族團聚出遊 紀錄永留存

文／藍寧（台北市）

小時候，我家是爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、叔叔、嬸嬸……都住在一起的大家庭。無奈人口愈來愈多，不得已必須搬家分開住。

雖然如此，大家的感情仍然很好，時常聚餐出遊。記得有一次爸爸中風，昏迷好多天才醒過來。在媽媽的督促下，他努力復健，終於出院，而且恢復得很好。為了慶祝爸爸這次重生，我們找了包棟的民宿，和叔嬸姑姑同樂，聊天、唱歌、跳舞、玩遊戲、切蛋糕，吃老闆用心做的料理，也在民宿外的樹林中散步、吸收芬多精。後來我還將這次出遊拍攝成影片紀錄並配樂，傳給家族Line群組的家人們。

以前常開心出遊的爸爸、叔叔、姑丈他們曾自稱三仙老公仔標，這幾年也敵不過歲月的無情，紛紛衰老離世。這些影片、音樂，每每看到仍不忍眼眶泛紅。在現在這紛亂動盪的世界，真的是要享受每個幸福的當下，珍惜和親友歡聚的時光。

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