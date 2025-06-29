自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週工藝人物】當代考工記─專訪藝術家范承宗

2025/06/29 05:30

藝術家范承宗。藝術家范承宗。

文／記者董柏廷 圖片提供／范承宗

魯班塔，2021。魯班塔，2021。

很難用單一詞彙定義范承宗。他以工藝為題、以設計為方法，宛如在時代裂縫中收集材料與技藝的創作者，更以老器物製造新的記憶結構，像在進行一場無聲的田野調查，不僅為了理解某地的風土，更是觀察人的手如何握住刀柄、傾聽材料的脈搏。他的工作室名為「考工記」，座落南投草屯的淺山之間，隱身竹林與陽光交織的日常中，與傳統印象中的工藝作坊不同，空間井然有序，帶著當代的品味與節奏，浸潤著「把工作融入生活」的氣息。范承宗認為，藝術也可以讓人願意靠近，甚至可以進去坐一下、躲躲太陽、流點汗，與生活共存。因此每一項技藝、每一件作品，都是時間之河的岸，供人駐足停棲。

小竹屋計畫：粽子，2025。小竹屋計畫：粽子，2025。

范承宗最廣為人知的作品，是他以魚筌為題，轉化為可供人進入的大型裝置作品「筌屋」系列。筌，原是傳統漁獵用的竹製陷阱，范承宗將其放大轉化為建築尺度的裝置藝術，讓人可以進入、棲息、感受。作品更曾於2023年在紐約LongHouse Reserve雕塑園區展出，成為第1位受邀於該地展出的台灣藝術家。

築巢計畫VIII蒼鷺，2025。築巢計畫VIII蒼鷺，2025。

許多人問他為什麼選擇〈筌屋〉到重要國際場合？「因為這個系列的題材和材料都是台灣採集的故事。」他說話輕輕，帶著觀察者的細膩，在他心中，裝置藝術不只是形式與場域的組合，而是一種記憶的召喚與在地性精神的轉譯。那是竹子與人、與空氣、與土地共構的詩。「當各地觀眾走入〈筌屋〉，就像我正用台灣的故事，捕捉他們。」這不僅是對傳統技藝的轉譯，更是將「生活器物」昇華成空間與文化的容器，這也是他賦予素樸結構藝術性與情感溫度的方式。

築巢計畫VIII蒼鷺（局部），2025。築巢計畫VIII蒼鷺（局部），2025。

崩解以後，創作才開始

海安帆城，2024。海安帆城，2024。

不過，范承宗也曾有過一段繞遠路的時光。若說人生中總會出現一個轉機，會蛻變得連自己都認不出，那麼對他而言，在荷蘭當交換學生的那半年，就是重要的轉捩點。

築巢計畫IX龍，2025。築巢計畫IX龍，2025。

此前，他的人生軌跡清晰筆直。主修工業設計，大學畢業後進入研發替代役，接著加入大企業，穩定升遷，理想情境是完成幾個具代表性的案子，最終成為企業的靈魂人物。這條路，正是設計教育體制為他預設的標準軌道，也是許多人默認的生涯模型。直到荷蘭交換學生計畫開始，一切逐漸崩解，「我本來以為，在台灣訓練出來的設計能力已經不錯了，結果一到荷蘭就崩潰了。」他回憶，那種崩潰並非技術層面的困難，而是整個價值觀與審美的瓦解。

筌屋×三環界，2024。此為卡地亞三環戒100週年創作計畫，范承宗是台灣代表。筌屋×三環界，2024。此為卡地亞三環戒100週年創作計畫，范承宗是台灣代表。

當時的荷蘭老師不給明確命題、不談功能，更不關心成品是否具有市場價值。第1堂課，老師提出的問題是：「你今天做的這件作品，跟你有什麼關係？」那個「你」指的不是解決問題的專業設計師，而是有感受、有記憶、有痛覺的獨立個體。

結構植物學：25AP-263-43，2025。結構植物學：25AP-263-43，2025。

習慣於命題與解方、效率與產出的范承宗，面對這種引導內在思考的教學方式感到挫敗。他幾乎難以參與課堂討論，文化背景的不同也讓他感到格格不入。歐洲同學輕鬆自信答辯，他卻被老師當面直言：「我幫不了你，你得自己想清楚這些問題。」所幸好心的同學，與他討論理性與感性任務的不同切入點，終於點醒了他。某日走在回宿舍的路上，一段記憶忽然浮現，是父母在廚房煮飯的背影，是童年中極具象的感官記憶，也是一段從未在作品中揭示的情感片段。他便以這段「家庭記憶」為核心，分享關於廚房創作的理念，也是他在課堂上首次獲得正面評價並進入熱絡討論的契機。他才豁然明白：創作不只是製造，更是一種誠實的感性書寫。

「一個屋簷下」舞台，2024。「一個屋簷下」舞台，2024。

荷蘭的日子，重建的不只是方法，而是價值觀與想像力。他首次領悟除了追求「能力」，還要追尋作品的「魅力」。范承宗從為他人打造解方，轉為向內探索的過程；從精準執行，轉為誠實表達。也正是在那刻，工藝的伏筆開始落下。

讀橋，2019。讀橋，2019。

工藝的伏筆，從竹落下

回台後，范承宗原本仍打算返回設計業的主軸，卻在服替代役期間接觸到國立工藝研究發展中心的Yii計畫，輾轉被安排與一位竹藝匠師搭擋。當時的他對竹並無好感，甚至因生活中接觸的竹製品，僅有廉價且一次性的印象；但真正與師傅合作後，他才發現這些材料與技法，背後蘊藏著極度精巧的結構思維與文化智慧。他開始認知到，工藝不是復刻歷史，而是一場可被重構、可與當代對話的空間探索。

范承宗在材料中看到個性、溫度，與人際之間的哲學，也相信所有關係的失衡，多半源於強求改變，而非真正的理解。竹子提醒他──它隨機、它堅韌、它不可強求。因此他學會與材料對話，而不是強迫它變成規格工整的模樣。

近幾年，范承宗持續發展的另一系列「築巢計畫（Nesting Plan）」，以各式天然材料打造大型巢穴的裝置空間，是對空間、人與自然共處關係的再詮釋。「築巢計畫」靈感來自觀察築巢動物的築巢過程──繡眼畫眉、青背山雀、大冠鷲、台灣野豬等……他透過竹、藤、木、繩結與金屬，創造出介於「自然建築」與「文化裝置」之間的空間，讓人得以歇腳、遮蔭，致敬這些築巢動物，也思考人類在自然中的位置。

今年6月，范承宗在斯洛維尼亞展出最新作品〈築巢計畫IX：龍〉，則是一場虛構生物學的推演。他將神話中的龍視為學習對象，牠們生活在無法輕易抵達的極端地形中，如懸崖、沼澤、深海、岩洞。作品以木與金屬為主要材質構成龍的巢穴，將神話轉進現實的基地。

范承宗同時展開「結構植物學（Structural Botany）」系列作品，他試圖從植物的成長邏輯中，萃取幾何結構美學的可能。他觀察植物如何以分枝、聚合、螺旋、節點構成自我支撐的體系，將之轉化為可遮陽、避雨、同時具備藝術性的空間裝置。「我不想寫實模仿特定植物的樣子，而是捕捉多種植物生長的幾何邏輯與印象。」他讓材料如同變形中的芽、蔓、花，從地面向上抽升，讓作品成為能與光、風、雨和人對話的介面。

時間的體積與記憶的紋理

范承宗不只關注竹和木，他也接觸各種傳統工藝與材料，造紙、染布、玻璃、金工、陶瓷等。不只與邵族耆老學魚筌，他也曾研究中式線裝書、廟宇輪廓、魯班鎖等。他熟悉的，是材料的物理特性，也是文化的象徵性。每一項技藝，他都願意花時間去學，「因為有些東西，如果你不趕快認識，它就真的不見了。」

對范承宗而言，工藝早已不僅是技術，更是一種時間的容器，也是記憶的紋理。他的創作不強求材料服從造型與結構，而是讓創意與材料相互包容與協調。他觀察竹子的彈性、木頭的張力、金屬的剛性，甚至連風與光線的變化也納入創作的任務之中。這樣的態度，也讓他成為Hermès、Cartier、Loewe等國際品牌的合作對象，但他說，這些品牌從來不只是為了一件「作品」而來，他們遠道而來草屯，了解范承宗怎麼工作、怎麼說話、怎麼與人互動。「他們不是在購買一個好看的物件，而是在收藏和支持一位與他們同樣讚頌手工、歷史與文化精神的創作者。」

范承宗創作不再是為了證明自己，而是為了理解世界。他相信材料有語言，手工有記憶，每件作品，都是與時代、土地、人心的對話。他不急著定義自己，只是靜靜地編著一部還在持續發展，關於感知、關係與記憶如何留下形狀的「當代考工記」。

范承宗小檔案

1987年出生。2015年成立考工記工作室，專擅裝置藝術、雕塑、工藝設計、產品設計與策展。國立台灣科技大學設計研究所碩士、國立雲林科技大學工業設計系學士。曾獲德國Red Dot、德國iF、美國IDEA三大設計獎14次。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應