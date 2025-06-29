【藝週末．藝週工藝人物】當代考工記─專訪藝術家范承宗

藝術家范承宗。

文／記者董柏廷 圖片提供／范承宗

魯班塔，2021。

很難用單一詞彙定義范承宗。他以工藝為題、以設計為方法，宛如在時代裂縫中收集材料與技藝的創作者，更以老器物製造新的記憶結構，像在進行一場無聲的田野調查，不僅為了理解某地的風土，更是觀察人的手如何握住刀柄、傾聽材料的脈搏。他的工作室名為「考工記」，座落南投草屯的淺山之間，隱身竹林與陽光交織的日常中，與傳統印象中的工藝作坊不同，空間井然有序，帶著當代的品味與節奏，浸潤著「把工作融入生活」的氣息。范承宗認為，藝術也可以讓人願意靠近，甚至可以進去坐一下、躲躲太陽、流點汗，與生活共存。因此每一項技藝、每一件作品，都是時間之河的岸，供人駐足停棲。

小竹屋計畫：粽子，2025。

范承宗最廣為人知的作品，是他以魚筌為題，轉化為可供人進入的大型裝置作品「筌屋」系列。筌，原是傳統漁獵用的竹製陷阱，范承宗將其放大轉化為建築尺度的裝置藝術，讓人可以進入、棲息、感受。作品更曾於2023年在紐約LongHouse Reserve雕塑園區展出，成為第1位受邀於該地展出的台灣藝術家。

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築巢計畫VIII蒼鷺，2025。

許多人問他為什麼選擇〈筌屋〉到重要國際場合？「因為這個系列的題材和材料都是台灣採集的故事。」他說話輕輕，帶著觀察者的細膩，在他心中，裝置藝術不只是形式與場域的組合，而是一種記憶的召喚與在地性精神的轉譯。那是竹子與人、與空氣、與土地共構的詩。「當各地觀眾走入〈筌屋〉，就像我正用台灣的故事，捕捉他們。」這不僅是對傳統技藝的轉譯，更是將「生活器物」昇華成空間與文化的容器，這也是他賦予素樸結構藝術性與情感溫度的方式。

築巢計畫VIII蒼鷺（局部），2025。

崩解以後，創作才開始

海安帆城，2024。

不過，范承宗也曾有過一段繞遠路的時光。若說人生中總會出現一個轉機，會蛻變得連自己都認不出，那麼對他而言，在荷蘭當交換學生的那半年，就是重要的轉捩點。

築巢計畫IX龍，2025。

此前，他的人生軌跡清晰筆直。主修工業設計，大學畢業後進入研發替代役，接著加入大企業，穩定升遷，理想情境是完成幾個具代表性的案子，最終成為企業的靈魂人物。這條路，正是設計教育體制為他預設的標準軌道，也是許多人默認的生涯模型。直到荷蘭交換學生計畫開始，一切逐漸崩解，「我本來以為，在台灣訓練出來的設計能力已經不錯了，結果一到荷蘭就崩潰了。」他回憶，那種崩潰並非技術層面的困難，而是整個價值觀與審美的瓦解。

筌屋×三環界，2024。此為卡地亞三環戒100週年創作計畫，范承宗是台灣代表。

當時的荷蘭老師不給明確命題、不談功能，更不關心成品是否具有市場價值。第1堂課，老師提出的問題是：「你今天做的這件作品，跟你有什麼關係？」那個「你」指的不是解決問題的專業設計師，而是有感受、有記憶、有痛覺的獨立個體。

結構植物學：25AP-263-43，2025。

習慣於命題與解方、效率與產出的范承宗，面對這種引導內在思考的教學方式感到挫敗。他幾乎難以參與課堂討論，文化背景的不同也讓他感到格格不入。歐洲同學輕鬆自信答辯，他卻被老師當面直言：「我幫不了你，你得自己想清楚這些問題。」所幸好心的同學，與他討論理性與感性任務的不同切入點，終於點醒了他。某日走在回宿舍的路上，一段記憶忽然浮現，是父母在廚房煮飯的背影，是童年中極具象的感官記憶，也是一段從未在作品中揭示的情感片段。他便以這段「家庭記憶」為核心，分享關於廚房創作的理念，也是他在課堂上首次獲得正面評價並進入熱絡討論的契機。他才豁然明白：創作不只是製造，更是一種誠實的感性書寫。

「一個屋簷下」舞台，2024。

荷蘭的日子，重建的不只是方法，而是價值觀與想像力。他首次領悟除了追求「能力」，還要追尋作品的「魅力」。范承宗從為他人打造解方，轉為向內探索的過程；從精準執行，轉為誠實表達。也正是在那刻，工藝的伏筆開始落下。

讀橋，2019。

工藝的伏筆，從竹落下

回台後，范承宗原本仍打算返回設計業的主軸，卻在服替代役期間接觸到國立工藝研究發展中心的Yii計畫，輾轉被安排與一位竹藝匠師搭擋。當時的他對竹並無好感，甚至因生活中接觸的竹製品，僅有廉價且一次性的印象；但真正與師傅合作後，他才發現這些材料與技法，背後蘊藏著極度精巧的結構思維與文化智慧。他開始認知到，工藝不是復刻歷史，而是一場可被重構、可與當代對話的空間探索。

范承宗在材料中看到個性、溫度，與人際之間的哲學，也相信所有關係的失衡，多半源於強求改變，而非真正的理解。竹子提醒他──它隨機、它堅韌、它不可強求。因此他學會與材料對話，而不是強迫它變成規格工整的模樣。

近幾年，范承宗持續發展的另一系列「築巢計畫（Nesting Plan）」，以各式天然材料打造大型巢穴的裝置空間，是對空間、人與自然共處關係的再詮釋。「築巢計畫」靈感來自觀察築巢動物的築巢過程──繡眼畫眉、青背山雀、大冠鷲、台灣野豬等……他透過竹、藤、木、繩結與金屬，創造出介於「自然建築」與「文化裝置」之間的空間，讓人得以歇腳、遮蔭，致敬這些築巢動物，也思考人類在自然中的位置。

今年6月，范承宗在斯洛維尼亞展出最新作品〈築巢計畫IX：龍〉，則是一場虛構生物學的推演。他將神話中的龍視為學習對象，牠們生活在無法輕易抵達的極端地形中，如懸崖、沼澤、深海、岩洞。作品以木與金屬為主要材質構成龍的巢穴，將神話轉進現實的基地。

范承宗同時展開「結構植物學（Structural Botany）」系列作品，他試圖從植物的成長邏輯中，萃取幾何結構美學的可能。他觀察植物如何以分枝、聚合、螺旋、節點構成自我支撐的體系，將之轉化為可遮陽、避雨、同時具備藝術性的空間裝置。「我不想寫實模仿特定植物的樣子，而是捕捉多種植物生長的幾何邏輯與印象。」他讓材料如同變形中的芽、蔓、花，從地面向上抽升，讓作品成為能與光、風、雨和人對話的介面。

時間的體積與記憶的紋理

范承宗不只關注竹和木，他也接觸各種傳統工藝與材料，造紙、染布、玻璃、金工、陶瓷等。不只與邵族耆老學魚筌，他也曾研究中式線裝書、廟宇輪廓、魯班鎖等。他熟悉的，是材料的物理特性，也是文化的象徵性。每一項技藝，他都願意花時間去學，「因為有些東西，如果你不趕快認識，它就真的不見了。」

對范承宗而言，工藝早已不僅是技術，更是一種時間的容器，也是記憶的紋理。他的創作不強求材料服從造型與結構，而是讓創意與材料相互包容與協調。他觀察竹子的彈性、木頭的張力、金屬的剛性，甚至連風與光線的變化也納入創作的任務之中。這樣的態度，也讓他成為Hermès、Cartier、Loewe等國際品牌的合作對象，但他說，這些品牌從來不只是為了一件「作品」而來，他們遠道而來草屯，了解范承宗怎麼工作、怎麼說話、怎麼與人互動。「他們不是在購買一個好看的物件，而是在收藏和支持一位與他們同樣讚頌手工、歷史與文化精神的創作者。」

范承宗創作不再是為了證明自己，而是為了理解世界。他相信材料有語言，手工有記憶，每件作品，都是與時代、土地、人心的對話。他不急著定義自己，只是靜靜地編著一部還在持續發展，關於感知、關係與記憶如何留下形狀的「當代考工記」。

范承宗小檔案

1987年出生。2015年成立考工記工作室，專擅裝置藝術、雕塑、工藝設計、產品設計與策展。國立台灣科技大學設計研究所碩士、國立雲林科技大學工業設計系學士。曾獲德國Red Dot、德國iF、美國IDEA三大設計獎14次。

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