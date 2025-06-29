【藝週末．國際藝聞】路易威登基金會「大衛．霍克尼：25」展覽

大衛．霍克尼2024年作品〈威廉．布萊克之後：所知不如所想〉。（路易威登基金會提供）

文／林昱晴

從英格蘭北部布拉福度過的童年開始，大衛．霍克尼（David Hockney，1937-）便一直在記錄、探索眼前的一切。受到命運的牽引，從布拉福、倫敦、洛杉磯到約克郡，每個地方都有著獨特的光線與景觀，孕育其視覺思維的養分。他的創作靈感，源於眼前所見的真實，無論是自然景觀、人物肖像，這些看似平凡的元素，無一不是他目光凝視的對象。霍克尼的創作如同一道流動的視覺時間軸，將其對景觀、季節變換的感知，匯聚成生動的敘事，那化日常為非凡的本事，無需言語便可輕易觸動觀者的共鳴。

巴黎路易威登基金會至8月31日舉辦「大衛．霍克尼：25」展覽，在11個展廳呈現藝術家從1955至2025年間逾400幅作品。霍克尼表示：「這次展覽對我而言意義非凡，因為它是我迄今為止規模最大的展覽。歷經2年的籌備，我選擇聚焦於過去25年來，我在約克郡、洛杉磯、諾曼第和倫敦的生活經歷。少有藝術家能夠持續60多年描繪同樣的主題和人物，我的藝術希望帶著人們更加貼近自己的生活，因為藝術的本質就是分享。你若不想分享親身的經驗與感受，就無法成為真正的藝術家。」

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