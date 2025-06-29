自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】路易威登基金會「大衛．霍克尼：25」展覽

2025/06/29 05:30

大衛．霍克尼2024年作品〈威廉．布萊克之後：所知不如所想〉。（路易威登基金會提供）大衛．霍克尼2024年作品〈威廉．布萊克之後：所知不如所想〉。（路易威登基金會提供）

文／林昱晴

從英格蘭北部布拉福度過的童年開始，大衛．霍克尼（David Hockney，1937-）便一直在記錄、探索眼前的一切。受到命運的牽引，從布拉福、倫敦、洛杉磯到約克郡，每個地方都有著獨特的光線與景觀，孕育其視覺思維的養分。他的創作靈感，源於眼前所見的真實，無論是自然景觀、人物肖像，這些看似平凡的元素，無一不是他目光凝視的對象。霍克尼的創作如同一道流動的視覺時間軸，將其對景觀、季節變換的感知，匯聚成生動的敘事，那化日常為非凡的本事，無需言語便可輕易觸動觀者的共鳴。

巴黎路易威登基金會至8月31日舉辦「大衛．霍克尼：25」展覽，在11個展廳呈現藝術家從1955至2025年間逾400幅作品。霍克尼表示：「這次展覽對我而言意義非凡，因為它是我迄今為止規模最大的展覽。歷經2年的籌備，我選擇聚焦於過去25年來，我在約克郡、洛杉磯、諾曼第和倫敦的生活經歷。少有藝術家能夠持續60多年描繪同樣的主題和人物，我的藝術希望帶著人們更加貼近自己的生活，因為藝術的本質就是分享。你若不想分享親身的經驗與感受，就無法成為真正的藝術家。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應