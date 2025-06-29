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【藝週末．國際藝聞】六角彩子西班牙首場個展 「那宛如天堂的片刻」

2025/06/29 05:30

六角彩子2025年作品〈天堂〉。（提森─博內米薩博物館提供）六角彩子2025年作品〈天堂〉。（提森─博內米薩博物館提供）

文／趙子芃

日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）向來以手指做畫、繪製大尺幅作品而聞名，其筆下世界如夢似幻，在現實與幻想之間構築出沉浸式宇宙。自學成才的她，19歲起開始繪畫，歷經對媒材與技法的多次嘗試，最終選擇以手指直接沾取壓克力顏料塗抹畫布，這一過程對她而言是展現創意能量的原始連結，承襲自史前洞窟壁畫、米羅的手指繪畫、波洛克（Jackson Pollock）的行動繪畫與托姆布雷（Cy Twombly）的抽象塗鴉，是一種重拾童年自由狀態的表現形式。在六角彩子的作品中，角色形象如雲霧般若隱若現，彷彿雲彩時聚時散，意象與形式在時間裡悠悠轉化。

馬德里提森─博內米薩博物館至9月7日舉辦六角彩子在西班牙的首度個展「那宛如天堂的片刻」，精選涵蓋繪畫、雕塑、裝置及現場繪畫的29件作品。長6公尺、高3公尺的大型雙聯畫鉅作〈天堂〉，是向博物館典藏的丁托列托（Tintoretto）〈天堂〉致敬之作。這件丁托列托於1588年為威尼斯總督宮大議會廳所繪之作，描繪基督為聖母加冕、聖鴿翱翔其上、天使與聖靈環繞雲間的場景。在六角彩子的版本中，她保留了雲彩流動的動態感，基督頭戴花冠，為瑪利亞奉上花環，構成虹彩翩翩的童話宇宙。

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