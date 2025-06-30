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【藝術文化】朱團擊樂劇場《泥巴》大改版回歸 9月浴火重生再出發

2025/06/30 05:30

【藝術文化】朱團擊樂劇場《泥巴》大改版回歸 9月浴火重生再出發《泥巴》曾於2021年做為朱團35週年重點作品再度搬演。
（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團「擊樂劇場」品牌，繼第1部《木蘭》之後，於2019年誕生了第2部作品《泥巴》，從苗栗蘆竹湳的家園情懷出發，揉合陶藝與打擊樂的跨界對話，探尋投身熱情的「變與不變」，深深打動觀眾的心，與已登上國際舞台的《木蘭》同樣蔚為經典。

【藝術文化】朱團擊樂劇場《泥巴》大改版回歸 9月浴火重生再出發《泥巴》揉合陶藝與打擊樂的跨界對話，探尋投身熱情的初衷。
（朱團提供）

《泥巴》於2021年做為朱團35週年重點作品再度搬演，並在迎接40週年到來之前，再度搬上舞台，將自9月25日起，於全台巡演共10場。這是樂團在歷經疫情與火災衝擊後，以「再燃鬥志、繼續前行」的態度，啟動倒數1,000天的蛻變計畫，彰顯「永遠再出發」的初衷精神。

朱團團員將與作曲家共同尋找新的形式素材，為改版創作大量新曲目。（朱團提供）朱團團員將與作曲家共同尋找新的形式素材，為改版創作大量新曲目。（朱團提供）

對樂團來說，《泥巴》的回歸也可說是「浴火重生」，因為原來的布景道具已於2022年年底的倉庫火災付之一炬，必須全數重製，也因此決定進行一次全面性的大幅改版。在導演李小平帶領下，編劇邢本寧重新翻修腳本，聚焦於「火」與「光」的意象，作曲家洪千惠更與朱團團員共同尋找新的形式素材，創作大量新曲目。

過去參與《泥巴》的堅強製作群，包括燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪、舞台設計陳慧，以及本次新邀的影像設計王奕盛，也將重新強化各項劇場要素，為觀眾打造視聽沉浸的饗宴。朱團預告，將有超過半場演出內容，是本次全新創作。

《泥巴》的人物原型是瓷林董事長林光清「火煉磚窯釉彩」的製陶奮鬥人生，以他對故鄉家園的動人情懷，以及朱團「Moving on」的團隊精神和尋求「安身立命之地」的契機展望，兩者相互呼應、產生共鳴，構成了大幅改版擊樂劇場《泥巴》的發想源頭。將「火」與「光」的斑斕意象，昇華成一部追尋「自己的聲音與形狀」的永恆璀璨之旅。

朱團藝術總監朱宗慶表示，《泥巴》的核心就是「家」與「初衷」，因此，過去巡演時，總是能讓經歷過社會歷練的觀眾產生共感，「代表我們講出了台灣人的共同記憶」。而在2025年新版的《泥巴》裡，團長吳思珊將代表所有團員，做出尋夢過程的提問，與「小泥巴」及「大泥巴」的敘事交錯，編織為兩方追尋最高藝術境界的精采旅程。

9月25至28日在台北國家戲劇院；10月18日於苗北藝文中心演藝廳；10月25、26日在台中國家歌劇院大劇院；11月22、23日於高雄衛武營歌劇院演出。詳詢OPENTIX。

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