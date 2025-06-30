自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】美國Verve Trio鋼琴三重奏 8月登台大玩跨界

2025/06/30 05:30

美國Verve Trio鋼琴三重奏將於8月登台，左起小提琴家蔡維德、鋼琴家楊嘉琳、大提琴家安德森。（Verve Trio提供）美國Verve Trio鋼琴三重奏將於8月登台，左起小提琴家蔡維德、鋼琴家楊嘉琳、大提琴家安德森。（Verve Trio提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國Verve Trio鋼琴三重奏將於8月登台，舉辦「來自舊金山的活力之聲─從夢境到烈焰」音樂會，以一系列德布西、巴巴加年、蕭士塔高維契和皮亞佐拉的精典曲目，帶領觀眾樂遊法國的月影、亞美尼亞的山巒、俄羅斯的暗湧與阿根廷動人的夜色。

雖說是美國的三重奏，其實成員與台灣息息相關，包括旅美台籍鋼琴家楊嘉琳、美籍台裔小提琴家蔡維德（Elbert Tsai），以及美籍大提琴家安德森（Brady Anderson），3位顏質俱佳的音樂家，於2019年組成Verve Trio鋼琴三重奏，大玩跨界與創新，2022年就獲得奧地利阿瑪迪斯音樂大賽室內樂最高榮譽金獎，並在美國多地音樂節演出，廣受歡迎。

既以鋼琴三重奏為名，團隊的靈魂人物自然是鋼琴家楊嘉琳，台師大音樂系畢業後，取得美國印地安那大學雅各布斯音樂學院鋼琴演奏博士，目前在加州大學聖塔克魯茲分校與舊金山音樂學院執教，致力當代音樂推廣，更演出與人工智慧合作的現代作品，曾獲評論為「帶有許多鋼琴家難以展現的詩意與靈光」。

另2位成員，小提琴家蔡維德現任教於舊金山音樂學院預科與Center Stage Strings音樂節，兼具獨奏與教學領域的聲望；安德森目前擔任Benicia與Pleasanton室內樂藝術總監，也曾與多位國際名家合作獲葛萊美獎提名。

此次將演出的曲目包括德布西《G大調鋼琴三重奏》、巴巴加年的《鋼琴三重奏》、蕭士塔高維契《E小調第2號鋼琴三重奏》，以及皮亞佐拉的《遺忘》、《自由探戈》、《布宜諾斯艾利斯的四季》之冬與春。

Verve Trio表示，希望這樣的曲目安排，可以領著樂迷從印象派的朦朧微光出發，走進戰火與人性的深層凝視，最終情感在探戈的強烈律動中奔湧釋放。8月3日在國家兩廳院演奏廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應