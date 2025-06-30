【藝術文化】美國Verve Trio鋼琴三重奏 8月登台大玩跨界

美國Verve Trio鋼琴三重奏將於8月登台，左起小提琴家蔡維德、鋼琴家楊嘉琳、大提琴家安德森。（Verve Trio提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國Verve Trio鋼琴三重奏將於8月登台，舉辦「來自舊金山的活力之聲─從夢境到烈焰」音樂會，以一系列德布西、巴巴加年、蕭士塔高維契和皮亞佐拉的精典曲目，帶領觀眾樂遊法國的月影、亞美尼亞的山巒、俄羅斯的暗湧與阿根廷動人的夜色。

雖說是美國的三重奏，其實成員與台灣息息相關，包括旅美台籍鋼琴家楊嘉琳、美籍台裔小提琴家蔡維德（Elbert Tsai），以及美籍大提琴家安德森（Brady Anderson），3位顏質俱佳的音樂家，於2019年組成Verve Trio鋼琴三重奏，大玩跨界與創新，2022年就獲得奧地利阿瑪迪斯音樂大賽室內樂最高榮譽金獎，並在美國多地音樂節演出，廣受歡迎。

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既以鋼琴三重奏為名，團隊的靈魂人物自然是鋼琴家楊嘉琳，台師大音樂系畢業後，取得美國印地安那大學雅各布斯音樂學院鋼琴演奏博士，目前在加州大學聖塔克魯茲分校與舊金山音樂學院執教，致力當代音樂推廣，更演出與人工智慧合作的現代作品，曾獲評論為「帶有許多鋼琴家難以展現的詩意與靈光」。

另2位成員，小提琴家蔡維德現任教於舊金山音樂學院預科與Center Stage Strings音樂節，兼具獨奏與教學領域的聲望；安德森目前擔任Benicia與Pleasanton室內樂藝術總監，也曾與多位國際名家合作獲葛萊美獎提名。

此次將演出的曲目包括德布西《G大調鋼琴三重奏》、巴巴加年的《鋼琴三重奏》、蕭士塔高維契《E小調第2號鋼琴三重奏》，以及皮亞佐拉的《遺忘》、《自由探戈》、《布宜諾斯艾利斯的四季》之冬與春。

Verve Trio表示，希望這樣的曲目安排，可以領著樂迷從印象派的朦朧微光出發，走進戰火與人性的深層凝視，最終情感在探戈的強烈律動中奔湧釋放。8月3日在國家兩廳院演奏廳演出，詳詢OPENTIX。

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