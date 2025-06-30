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【藝術文化】北藝中心青少年音樂劇營隊 暑假登場

2025/06/30 05:30

【藝術文化】北藝中心青少年音樂劇營隊 暑假登場刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》為今年北藝中心青少年暑期音樂劇營的排練劇目。
（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的2025青少年暑期音樂劇營將於7月14日起登場，推出3梯次、每梯次為期兩週的音樂劇課程。今年營隊以原創中文音樂劇《誰偷走了我的字？》為排練劇目，並於營隊尾聲安排演出呈現，邀請國小3年級至國中3年級學員，在暑假期間透過舞台表演探索自我、建立自信。

本屆課程由刺點創作工坊製作人張宋耀統籌，特別選擇曾入圍首屆「台北戲劇獎」最佳音樂劇的《誰偷走了我的字？》做為練習內容。他指出，許多學員本身就是該劇的觀眾，因此對能參與其中抱持高度期待。今年營隊採用連續兩週的排練時間，有別於以往一週即演出的安排，更能厚植演出實力與整體協作經驗。

師資團隊陣容堅強，包括擅長幼兒藝術教育同時身兼導演與編舞的馮先芝，具豐富營隊教學經驗的戲劇指導鄭一慧，以及擁有教學與演出雙重經歷的歌唱老師楊佩蓁。3位講師攜手為參與學員鋪陳「將音樂劇落實於生活體驗」的學習之路，透過聲音與肢體訓練，引導孩子從感知出發，進入表演世界。

今年特別放寬了報名資格，納入小學3年級至國中3年級的學生。張宋耀說明，劇本內容與歌曲難度不低，需具備一定的語言理解與專注力，而不同年齡層學員的加入，也有助於角色分配與演出結構的完整。

北藝中心表示，未來仍將持續推出更多主題課程，期望打造孩子們的藝術啟蒙舞台，讓「音樂劇」在他們心中成為親切又動人的生活記憶。詳詢OPENTIX網站。

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