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【自由副刊】 林巧棠／仙鄉 － 2之1

2025/06/30 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎林巧棠 圖◎倪韶

那是一道琴聲織成的虛幻的門，通往一個不屬於我的地方。

我九歲開始到老師家裡學琴，每週三傍晚的課，他是我第二個鋼琴老師。公寓大樓裡，他家深綠色的硫化銅門配有銀色防盜多段鎖，與我家醜陋陳舊的灰色鐵門有著天壤之別。每回走進老師家門前，我都得就著電梯裡的鏡子檢視髮絲與牙縫，整理好自己後，才有底氣走進那道門。

摁下門鈴後，身穿西裝的老師便會來開門。冬天身穿黑巧克力色的褐色毛呢，或深藍色方格西裝，偶爾會穿手肘處有塊拼接補丁的獵裝外套。春、夏、秋三季的西裝則是光滑緞面，鼠灰格子或拿鐵咖啡的淡褐。

我生命裡的年長男人，無論是親戚還是老師，到了中年，就會像貼舊了的海報那樣輪廓模糊起來，被工作埋沒，被生活淹沒。比起那些勤勉養家的薛西弗斯，鋼琴老師更像畫裡走出來的人物。

他將近一百八十公分，戴細框金邊眼鏡，由於長年在家中教琴的緣故，膚色極白，高鼻深目，如大理石雕像般光潔俊秀。一雙修長大手同樣白皙，那雙彈琴的手卻照樣為我拿室內拖鞋，遞茶水，我每每見此都有種暴殄天物的感覺。

與我家的雜亂相比，鋼琴老師家彷彿仙境。牆上貼著象牙白的壁紙，上頭有淡銀的浮凸雕花，天花板中央是小型歐式古典風水晶吊燈。深藍色的絨布沙發觸感細緻柔滑，定睛一看會逐漸浮出紫紅色的繡花，彷彿被拓印的晚霞。沙發扶手與底座綴以金絲銀線的飾邊，上鋪讓人深陷其中的柔軟椅墊。

淺橡木紋的木地板上找不到一根落髮一片塵埃，最令我震撼的是客廳裡甚至看不見垃圾桶――我家的深粉紅色方形塑膠垃圾桶購自大賣場，大咧咧放在距離客廳門邊沒幾步的地方，踩踏掀蓋式，桶口老是爬滿螞蟻。後來我去上課幾次才知道，鋼琴老師家的垃圾桶，隱身在客廳牆邊一個可斜斜拉開的歐式雕花深褐色櫃子裡。

我戰戰兢兢套上他為客人準備的室內拖鞋，提著裝滿琴譜的袋子走向沙發，小心謹慎拿出徹爾尼、巴哈與貝多芬，走向那架黑色的平台式YAMAHA鋼琴。在家裡練習不足的時候，我特別注意要把每一步都踩穩，不想讓腳步聲洩漏我的心虛。

幼時的我並不知道，像老師那麼有經驗的教學者，在學生手指按下第一個音符之前，就知道學生這週練習了多少。但無論我偷懶與否，鋼琴老師從不動怒，甚至連眉頭也不皺一皺，只是安靜聽我彈完當週的作業（也許是忍耐著聽完的），再耐著性子自己示範一次。

他白皙的指掌與黑白琴鍵合舞，最令我驚訝的不是他能彈奏多麼艱深的曲子，而是，即便只是示範最最簡單的兒童鋼琴基礎教材，他臉上與指下依然呈現莊嚴肅穆的神情，慎重到最後一個音符完結為止，彷彿守護一曲直至樂曲終末，是全世界最重要的事情。

回家後我看見與鋼琴老師同樣坐著的父親，只是前者端坐在鋼琴椅上一半的位置，後者在電腦桌前不停抖腿抽菸，螢幕上是踩地雷或新接龍（幾年後換成《天堂》和《龍族》）。下課後眼見這樣的父親，我心底每每升起一種悲壯的宿命之感。

母親偶爾會陪我一起上課。學琴的一小時內，她會坐在沙發角落看報紙，等我下課後再一道回家吃飯。但老師進房去拿新琴譜時她便會開口評點我剛才的表現是否粗心，是否辜負了學費。

她這樣一說，等老師從房裡拿新譜出來後，我通常會彈得更糟。九歲的我不知如何分辨自己究竟是不是天性粗枝大葉，要等到母親放心了，不再伴著我上鋼琴課，讓我獨自和老師相處時，我才打從心底鬆了一口氣。上課時她在旁邊攤一攤報紙、清一清喉嚨都令我心驚膽跳，化成指端彈錯的音符。

因此我彈得最好的幾次，只有我和鋼琴老師聽得見。某次課堂上我彈了一首非常簡單的曲子，《兒童拜爾鋼琴教本》裡的基礎。一曲奏畢，照慣例該輪到老師示範，他卻沒有抬手，反而坐在原位上開口道：「我不敢彈。」

我愣住了，轉頭呆呆望著他，深怕這說法是某種嶄新的責備方式，沒想到他下一句說的是：「我怕彈得沒你好。」

那是鋼琴老師初次稱讚我。我從未想過像我這樣天生不適合彈琴的人，也能讓老師看得起。

讓小孩學琴是中產階級家庭的心願，我家也不落人後地搭上這股風潮。不過學琴是我自己提議的，國小一年級剛開學沒多久，我在校門口對面大樓裡的鋼琴教室，看見一名年紀比我小的孩子氣定神閒坐在黑色平台式鋼琴前，雙掌在黑白琴鍵上翻飛。自那時起我就下了學琴的決心。

學琴後，明瞭那孩子彈的只是初級的拜爾或徹爾尼練習曲。不過，他坐在鋼琴前的架勢那麼神氣，神氣到我忘了他只有六歲。也許我只是想要如他一般，擁有掌握抽象樂聲的能力，讓樂聲代替我慣性沉默的喉嚨說話。

最初想學琴時，我和母親都未曾想過要去打聽老師的評價，只是單純地走向校門口對面大樓裡的鋼琴教室。放學後，母親領我走向一樓櫃檯，女老師就坐在那裡。

「兩手伸出來。」她命令道。她端詳了我的手幾秒後，隨即說：「妳的手不適合彈鋼琴。」

就在我們兩人愣住不知該如何是好的時候，她又開口：「想上團體班還是個人班？」

上一對一個人班是父母予我的贈禮，但我的拜師運起初並不太佳。上課時，女老師常拿著免削的拉線蠟筆在我的琴譜上使勁畫圈，她將彈錯的段落畫起來，以蠟筆用力敲著譜架子的邊，怒吼道：「不是都講過了嗎！為什麼還是彈錯！」她常用大紅色和亮橘色的蠟筆，我的琴譜上圈圈點點都是她怒斥的痕跡。「還要講幾次！自己練習！」她把蠟筆往譜架上重重一放，逕自走出教室喝茶。

直到高中，我每每在文具店或光南、金興發等生活百貨商店，看到免削的拉線蠟筆時，心口就會有猛然抽緊的感覺。

被罵了兩年之後，我才鼓起勇氣向母親提出換鋼琴老師的要求。母親打聽到鄰近一位頗負盛名的男老師，迅速將我換了過去，每週的學費多了一百元左右。倘若女老師的斥罵聲是笞打在耳膜上的鞭子，男老師柔和的嗓音就是流進耳裡的月光。

我年紀漸長，鋼琴老師教給我的曲子逐漸艱深了起來。我學琴的時代流行考鋼琴檢定，但鋼琴老師不建議這麼做，只是要學生多參加比賽，練膽量。我初次參加比賽，他為我選的參賽曲目是貝多芬的《悲愴奏鳴曲》第三樂章。那年我十歲，還不懂何謂悲愴，更遑論悲愴之後的欣快，無法理解樂聲裡頻頻突入的強烈低音，急流般混雜的音符描摹了何種心境。

不過那次比賽我撈了個第十名，抱回一個塑料獎座。銀色杯身，下方有小學生拳頭般大的寶藍色塑膠仿寶石，放在家裡直立式鋼琴的白色蕾絲墊布上好多年，勉強稱得上是給繳學費的人一個交代了。

鋼琴老師知道我得獎後稱讚了幾句，照樣用溫和的嗓音細細與我檢討指尖運行時不夠順遂的幾處。有時我會仰望著身材頎長的他，心想，是第十名不夠好嗎？我第一次參賽就得獎，為什麼不多誇讚我幾句？但是望著他慈藹的面容，又覺得像他這種神仙人物，不屬於這個世界的俗人如我，不可能猜中他的心思。

六年級時，我「決定」報考某升學國中的音樂班――不過，其實那並不算是我的決定。我那個年紀，大人替我決定好的事，沒多久也會逐漸成為我的決定。距離考試日期只剩下半年，老師與母親很快就做好了考試的準備，安排我多學習一項中提琴，做為副修考試的樂器。老師也影印了好幾頁古典音樂知識，讓我帶回家背誦。即使對於音樂班毫無認識，我還是遵照大人的意思，用心背誦「古典樂的《舊約．聖經》和《新約．聖經》分別是哪些作品？」這一類的音樂史考古題。

我對中提琴同樣毫無概念，只知道福爾摩斯和《流星花園》裡的花澤類都擅長小提琴。小提琴乃弦樂王者，但競爭者眾多，我只剩下半年準備時間，不可能在考試中得到太好的分數。老師打聽到該校缺乏中提琴手，母親便在老師的推薦下買了把二手小提琴，再由老師將四條弦更換成中提琴的弦，教我拉奏。我開始摸索弦樂器，每日放學後練習，初期練習的成果，根據來家裡作客的舅舅表示：「那是什麼鋸東西的聲音？」（待續）

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