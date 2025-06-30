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【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／稱呼

2025/06/30 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

一陣陣刺痛，發現腳趾流血了。仔細觀察，很可能是因為平日趾甲修剪不當而造成嵌甲。本打算讓它自行痊癒，不過太太發出警告：「嵌甲放著不管可是不行的喔，會引起發炎、化膿，甚至要動手術。嚴重一點，假如細菌感染的話，連性命都保不住的。」

一聽到「保不住性命」，我嚇得連忙去看診，還特地選了大醫院，確保萬無一失。進了醫院，放眼望去，地下一樓到地上二樓的廣大空間，加上複雜的動線和川流的人群，猶如置身於迷宮，腦袋一片空白，不知該往左還是往右。

我問志工媽媽：「請問掛號櫃檯怎麼走？」

「直直走，然後右轉。」

她沒告訴我在哪裡右轉，也沒說右轉之後又該如何。沒關係，這些都是小事，只要方向不出錯，之後再問問別人，總能找到路。

但就在此時，志工媽媽補了一句，讓我不由得停下腳步――

「如果是七十歲以上，不必掛號，直接去看診就可以了。」

什麼！？七十歲……是不是太……

志工媽媽會認為我的年紀已上七十，大概是見我一頭白髮的緣故。不過「七十」這個數字未免過於沉重。平日聽到小朋友喊我「爺爺」，還覺得童言童語真是可愛；但要是從跟我年齡相仿的志工媽媽口中聽到這話，心裡可是五味雜陳。

稱呼，是一門藝術。比起如何稱呼別人，被稱呼的人更為在意。

剛來台灣時，常聽見小孩子對年輕女性叫「阿姨」，這充分表現出台灣人重視「輩分」的傳統；如果不叫「阿姨」，則會被認為失禮。我是被這麼教導的。

不過近年社會風氣改變，多數年輕女性喜歡被稱做「姊姊」。不僅如此，還細分「大姊姊」、「小姊姊」，讓我們這些外國人完全摸不著頭腦。

回到剛才醫院的話題。中午時分，我打算找個地方解決午餐。現今醫院的地下室，各式餐飲皆有，熱鬧非凡，甚至與百貨公司的美食街不相上下。

我站在其中一間店的櫃檯前，正專心看著牆上菜單時，歐巴桑店員喊了一聲：「大哥，想吃什麼？」

她稱我「大哥」。才短短一、兩個小時，我從七十歲的白髮老頭重返青春，心情大好，於是點了一份排骨炒飯套餐。

不得不佩服這位歐巴桑，懂得顧客心理。

在等待餐點的同時，一名比我年輕三、四十歲的男性也站在櫃檯前看菜單。這時歐巴桑店員對他說：「帥哥，要吃什麼？」

不是「大哥」，而是「帥哥」。歐巴桑果然厲害！●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

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