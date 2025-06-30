自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《戀愛中毒》

2025/06/30 05:30

《戀愛中毒》 山本文緒著，黃心寧譯，麥田出版《戀愛中毒》 山本文緒著，黃心寧譯，麥田出版

山本文緒著，黃心寧譯，麥田出版

20世紀末問世、再版多次的《戀愛中毒》開篇便是「感情會毀了一個人」，究竟可以摧毀到什麼樣的地步？該書開展驚人的性別與權力辯證，性別弱勢身兼加害者的主角水無月讓讀者大開眼界，不瘋魔不成活的戀愛觀貫徹角色生命。由於小說並非展示正道，而是再現複雜人心――水無月在便當店打工遇到崇拜已久的知名創作者，後者主動向她示好，並提供高薪的工作機會――若面對類似處境，捫心自問：「跟自己的偶像近距離相處，還能過上奢華的生活，明知是陷阱，能不動搖嗎？」有趣的是，竟讀到三分之一處才知主角名字，產生「明明是主角卻不像主角」的落差，來強化水無月的個性，瀟灑離去的結尾畫面更是令人難忘又玩味，足見作者的設計功力細膩巧妙。山本文緒（Yamamoto Fumio，1962-2021）以刻畫女性角色見長，透過女性視角敘事，時常強調外貌平凡、不善與他人互動的個性、在職場與情場的社會地位邊緣，伴隨的自我厭惡心理與彆扭行動，是其創作精采之處。距離初版時隔近三十年，來到主張平等與理性的世代，這般政治不正確卻洋溢自由的讀物，令人感到安心。（四分之六）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應