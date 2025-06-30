【自由副刊．愛讀書】 《戀愛中毒》

《戀愛中毒》 山本文緒著，黃心寧譯，麥田出版

山本文緒著，黃心寧譯，麥田出版

20世紀末問世、再版多次的《戀愛中毒》開篇便是「感情會毀了一個人」，究竟可以摧毀到什麼樣的地步？該書開展驚人的性別與權力辯證，性別弱勢身兼加害者的主角水無月讓讀者大開眼界，不瘋魔不成活的戀愛觀貫徹角色生命。由於小說並非展示正道，而是再現複雜人心――水無月在便當店打工遇到崇拜已久的知名創作者，後者主動向她示好，並提供高薪的工作機會――若面對類似處境，捫心自問：「跟自己的偶像近距離相處，還能過上奢華的生活，明知是陷阱，能不動搖嗎？」有趣的是，竟讀到三分之一處才知主角名字，產生「明明是主角卻不像主角」的落差，來強化水無月的個性，瀟灑離去的結尾畫面更是令人難忘又玩味，足見作者的設計功力細膩巧妙。山本文緒（Yamamoto Fumio，1962-2021）以刻畫女性角色見長，透過女性視角敘事，時常強調外貌平凡、不善與他人互動的個性、在職場與情場的社會地位邊緣，伴隨的自我厭惡心理與彆扭行動，是其創作精采之處。距離初版時隔近三十年，來到主張平等與理性的世代，這般政治不正確卻洋溢自由的讀物，令人感到安心。（四分之六）

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