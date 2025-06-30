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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】養育過程 都是成長養分

2025/06/30 05:30

養育過程 都是成長養分養育過程 都是成長養分

文／曾維瑜

一對可愛的小姊妹跟著媽媽上了公車，穿著跟兒子同一所小學的制服，這一帶正好在兒子小學附近。過了好幾站，小姊妹母女和我在同一站下車，我心裡疑惑一陣，因為這一站已經跨越了一個行政區，而且離那所小學有點距離了。

再想了一下，忍不住笑自己，這有什麼奇怪，如果小姊妹的爸媽為了讓孩子就讀他們認為最適合的學校，幫他們遷了戶籍，那一點都不奇怪，我不也為了讓兒子可以住在學區內、走路就可以上學、方便讓同學常常來家玩耍，真真實實地實現了現代孟母三遷嗎？

國小搬了一次家、國中搬了一次家、高中再搬一次家，目的都是為了讓兒子的通勤時間降到最低；跟住在同社區的同學可以有更多互動；更重要的，可以每天都睡飽了再出門上學。

這其實是成本不低的決定，搬家也是非常累人的，但只要能力所及，我是那種能做的都會做盡了、只求不要日後才後悔的媽媽。

孩子成年前的養育是一段不可逆的過程，每一天我們決定以什麼樣的方式，以及什麼樣的環境教育培養孩子，都成為日後他們自行茁壯長大的養分與基礎，這些方式與環境未必是倚靠物質堆砌出來的，更重要的是為人父母心中清楚認知到那份養育的責任感，以及必須盡一切能力照顧這個小幼苗的使命感。

我們和孩子的關係始於難能可貴的緣分，而這個緣分需要非常綿密細緻的紮實功夫，才有更大的機會成就一段舉世無雙的美好。

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