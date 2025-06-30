【家庭plus】我家的餐桌

圖／林琨珏

用餐人數：4位

菜色說明：星期天充滿活力，想多烹煮些料理和家人一起共餐共享，此念頭會使自己腦內啡、多巴胺的快樂因子流入全身。

會提早兩天前預約女兒、女婿星期天晚餐有空回家一起吃飯，同時要他們自帶4個空便當盒來，外加為自己和先生也備兩個便當，這樣我們隔天上班就可享用自作料理午餐，我會為此準備好9道菜色。平常女兒女婿工作也忙，常是外食族，只有假日才得空和我們夫妻倆共進周日快樂晚餐。

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為了符合餐盒多樣菜色概念，9道菜色有：清炒龍鬚菜、蒜末炒綠竹筍絲、薑絲豬絞肉炒麵腸、乾煎菲力鮭魚、涼拌小黃瓜、梅干菜滷五花肉、雞肉玉米湯、龍膽石斑魚味噌湯及海鮮蔬菜炒麵。看到女兒、女婿臉上充滿笑容，裝入便當盒內的多樣菜色，自己也很滿足又開心，感覺我的熱情餐點可對每位家人提供健康把關的貢獻，有歡喜心、喜歡做，就會有福。

我們不只珍惜食物，也珍惜每次和家人相聚的時光。（文、圖／林琨珏）

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