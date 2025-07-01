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【藝術文化】國家鐵道博物館7月底第1階段開館 李遠古蹟內重溫鐵道文化記憶

2025/07/01 05:30

常設展「移動與感動—鐵道上的文化與記憶」，呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事。（文化部提供）常設展「移動與感動—鐵道上的文化與記憶」，呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕籌備多時的「國家鐵道博物館」計畫，歷經9年的古蹟修復再利用各項軟硬體整備後，文化部昨（30）日宣布，將於7月31日第1階段開館，率先開放的空間包括柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，同時推出多項特展。文化部表示，期盼藉由古蹟修復及展覽，讓國人重溫鐵道所乘載的珍貴文化與記憶。

柴電劇場「柴電機車的運作」，結合實體車輛及動畫，讓觀眾深入了解驅使S212柴電機車運行的引擎、主發電機、牽引馬達等內部構件，環環相扣的運轉原理。（文化部提供）柴電劇場「柴電機車的運作」，結合實體車輛及動畫，讓觀眾深入了解驅使S212柴電機車運行的引擎、主發電機、牽引馬達等內部構件，環環相扣的運轉原理。（文化部提供）

文化部說明，「國家鐵道博物館」現址是原稱「台北鐵道工場」的台北機廠，自1935年起，一直肩負著台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責，直到2012年，修護任務遷移至富岡車輛基地後，於2015年獲全區近17公頃指定為國定古蹟，2016年12月，行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，2019年「國家鐵道博物館籌備處」揭牌。

「文化中的台灣鐵道史」特展將乘載著民眾鐵道記憶的日記、報導、電影、歌曲與常民生活物件，沿著台灣鐵道發展的時間線鋪陳。（文化部提供）「文化中的台灣鐵道史」特展將乘載著民眾鐵道記憶的日記、報導、電影、歌曲與常民生活物件，沿著台灣鐵道發展的時間線鋪陳。（文化部提供）

在「全區整備、分區修復、分期開放」目標下，「國家鐵道博物館」的籌備，分為短、中、長程計畫，「第1階段開館」即短程計畫完成，屆時，貫穿園區南北長達335公尺的南北通道，也將開放行人通行，成為串聯市民大道與基隆路的步道，除提供民眾貼近觀賞園區的古蹟建築群，也將加強周邊生活機能連結。

親子空間以「跟著小火車一起旅行吧！」為主題，讓孩子們可以運用積木火車打造自己的鐵道風景，或是跟隨鐵道相關繪本書籍開啟一場奇幻之旅。（文化部提供）親子空間以「跟著小火車一起旅行吧！」為主題，讓孩子們可以運用積木火車打造自己的鐵道風景，或是跟隨鐵道相關繪本書籍開啟一場奇幻之旅。（文化部提供）

過去幾年來，國家鐵道博物館籌備處在不影響古蹟修復的前提下，採少量預約導覽的方式，開放大禮堂及澡堂等部分區域供參觀，也曾配合做為文博會展場。而伴隨此次第1階段開館，則規畫推出多項主題展覽。包括「動力．火車—柴電工場」、「移動與感動－鐵道上的文化與記憶」、「氤氳時代—員工澡堂」3個常設展；以及「文化中的台灣鐵道史」、「無限的火車情—台灣鐵道攝影家古仁榮」、「打開！組立工場」3個特展。

文化部長李遠指出，重新開放的古蹟建築內，車輛維修重心的柴電工場，除展示鐵博典藏修復的車輛及維修各階段的機具設備，並以圖、文、影音還原車輛維修情形，結合現代科技的「柴電劇場」更將設備恢復運作並搭配動畫，呈現牽引馬達裡的「電樞」檢修及保養流程。

此外，還有還原「總辦公室」、「大禮堂的職工生活」原貌的2個現地展；以及特地為孩子們設計的「親子空間」。各項展覽及「彩蛋級活動」將陸續公布，詳情可持續關注鐵博官網或臉書專頁。

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