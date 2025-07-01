【藝術文化】台北愛樂少年及兒童合唱團 啟程美巡

台北愛樂少年及兒童合唱團啟程北美展開巡演。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年及兒童合唱團昨（30）日動員近50人團隊，啟程北美展開半個月的巡演，預計參與為期5天的加拿大Kathaumixw國際音樂節，與來自美國、加拿大、哥斯大黎加、紐西蘭、菲律賓及斯洛維尼亞等近乎千人的國際優秀團隊交流，還將於美加多地與在地優秀團隊進行聯演。

台北愛樂文教基金會表示，每2年舉辦一次的加拿大Kathaumixw國際音樂節，內容包括音樂會、共同歌曲演唱、合唱及獨唱比賽、指揮研討會以及社交活動。自7月1日起，台北愛樂少年及兒童合唱團，將與來自各國共25個團隊大遊行、進行3場演出及每日的營隊課程。此外，台北愛樂另將參與「童聲組」、「民謠組」2場比賽，以及4位同學報名獨唱比賽。

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之後另3場美加在地團隊的聯合音樂會，首場將於7月6日下午在溫哥華神論派教堂登場，與當地知名的「白鷺鷥與水牛合唱團」共同演出；隨後將於7月8日在西雅圖，與「蜂鳥兒童合唱團」及「融融合唱團」攜手演出。最後是7月13日在洛杉磯的以馬內利宣聖會，與「南加兒童合唱團」共譜巡演壓軸篇章。

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