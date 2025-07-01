自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張庭甄藍門後的光 從祖父記憶追問家庭角色

2025/07/01 05:30

張庭甄透過模擬窗櫺構圖，結合歷史影像與遮蔽視覺的空間設計，形塑出介於記憶與遺忘、實體與殘影之間的觀看經驗。（朱淇宏攝，關美館提供）張庭甄透過模擬窗櫺構圖，結合歷史影像與遮蔽視覺的空間設計，形塑出介於記憶與遺忘、實體與殘影之間的觀看經驗。（朱淇宏攝，關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由關渡美術館主辦的「藍門後的光—張庭甄個展」，聚焦於記憶、家庭與影像的再現與交錯，呈現藝術家對祖父形象的追尋與自身家族角色的自我提問，展覽於關美館4樓展至8月10日。

張庭甄以家族合影與歷史檔案影像的層疊與重組回望祖父的形象，並反思權威、記憶與影像之間的權力關係。（朱淇宏攝，關美館提供）張庭甄以家族合影與歷史檔案影像的層疊與重組回望祖父的形象，並反思權威、記憶與影像之間的權力關係。（朱淇宏攝，關美館提供）

此展為2023年「北藝當代創作獎」優選藝術家張庭甄的個展，提到創作起點，張庭甄表示來自其試圖以3D掃描技術記錄並保留即將被拆除的祖父家屋時所遭遇的困難，「由於現場光線不足，掃描結果呈現出殘缺、飛散與錯位。這種難以還原的現實，與我印象中祖父的形象產生了強烈的矛盾—那曾籠罩整個空間與家族的堅實權威，正隨著破碎的影像一同消逝。更令我困惑的是，那些與記憶相悖的事實：這位在日本殖民教育體系中成長、曾任國小校長的威嚴長輩，卻在過往的教職合影中，身影被旁人遮蔽，在歷任校長的史料中亦難覓其名。種種的遮蔽與缺席，使我不禁懷疑：關於祖父身影的真實究竟存於何處？」

張庭甄1995年生於嘉義，創作涵蓋攝影、錄像、影像拼貼與立體裝置，作品關注影像在空間與物質性之間的轉化，常以家庭影像與成長經驗為素材，重新組構個人與歷史的視覺語言。此次展覽展出多頻道錄像裝置、攝影與雕塑作品，透過歷史照片與多重影像紀錄構築出一種介於實體與殘影、私密與集體之間的觀看經驗。張庭甄表示，這次展覽是「對祖父的影像追索，也是對個人位置的提問」，企圖在家族敘事之中建立新的觀看與詮釋角度，反思「祖父—父親—我」3代之間所織構的教育關係與角色連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應