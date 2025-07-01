【藝術文化】張庭甄藍門後的光 從祖父記憶追問家庭角色

張庭甄透過模擬窗櫺構圖，結合歷史影像與遮蔽視覺的空間設計，形塑出介於記憶與遺忘、實體與殘影之間的觀看經驗。（朱淇宏攝，關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由關渡美術館主辦的「藍門後的光—張庭甄個展」，聚焦於記憶、家庭與影像的再現與交錯，呈現藝術家對祖父形象的追尋與自身家族角色的自我提問，展覽於關美館4樓展至8月10日。

張庭甄以家族合影與歷史檔案影像的層疊與重組回望祖父的形象，並反思權威、記憶與影像之間的權力關係。（朱淇宏攝，關美館提供）

此展為2023年「北藝當代創作獎」優選藝術家張庭甄的個展，提到創作起點，張庭甄表示來自其試圖以3D掃描技術記錄並保留即將被拆除的祖父家屋時所遭遇的困難，「由於現場光線不足，掃描結果呈現出殘缺、飛散與錯位。這種難以還原的現實，與我印象中祖父的形象產生了強烈的矛盾—那曾籠罩整個空間與家族的堅實權威，正隨著破碎的影像一同消逝。更令我困惑的是，那些與記憶相悖的事實：這位在日本殖民教育體系中成長、曾任國小校長的威嚴長輩，卻在過往的教職合影中，身影被旁人遮蔽，在歷任校長的史料中亦難覓其名。種種的遮蔽與缺席，使我不禁懷疑：關於祖父身影的真實究竟存於何處？」

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張庭甄1995年生於嘉義，創作涵蓋攝影、錄像、影像拼貼與立體裝置，作品關注影像在空間與物質性之間的轉化，常以家庭影像與成長經驗為素材，重新組構個人與歷史的視覺語言。此次展覽展出多頻道錄像裝置、攝影與雕塑作品，透過歷史照片與多重影像紀錄構築出一種介於實體與殘影、私密與集體之間的觀看經驗。張庭甄表示，這次展覽是「對祖父的影像追索，也是對個人位置的提問」，企圖在家族敘事之中建立新的觀看與詮釋角度，反思「祖父—父親—我」3代之間所織構的教育關係與角色連結。

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